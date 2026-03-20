¿Harry Kane al Balón de Oro? Un exdelantero de la selección inglesa apuesta por que la estrella del Bayern de Múnich «entre en la pugna», pero solo si gana la Liga de Campeones

Kane ha estado recuperándose de una leve lesión últimamente, lo que ha llevado al Bayern a gestionar con cuidado su calendario, pero contra el Atalanta parecía estar en plena forma y a tope. Inglaterra está deseando que su emblemático capitán evite más lesiones inoportunas.

Heskey añadió sobre los problemas físicos al final de las agotadoras campañas nacionales y continentales: «Mira, cuando se habla de Harry Kane, tu talismán, el que sigue batiendo todos los récords de goles allá donde va, tienes que estar preocupado. Tienes que intentar envolverlo en algodón, pero es difícil con tantos partidos hoy en día, ¿no? El calendario está cada vez más apretado y eso es de lo que se ha hablado antes en lo que respecta a las pausas invernales. Creo que están pensando en volver a introducirlas y es imprescindible, porque la realidad es que, si realmente queremos ir a ganar el trofeo en un Mundial o una Eurocopa, necesitamos piernas más frescas hacia el final de la temporada.

«Por eso hay una temporada baja y una pretemporada, porque después de una temporada larga es muy difícil. Tienes un descanso y luego vuelves a la carga, pero el descanso es de apenas una semana y es duro; sin embargo, mentalmente solo tienes que ponerte en el estado de ánimo adecuado para saber que sigues en la lucha, que aún tienes que volver a darlo todo, y creo que tenemos muchas posibilidades.

«El clima es lo más importante para mí; el clima va a ser un gran problema. Con la humedad, el calor... aquí no estamos acostumbrados a eso, así que va a ser complicado. Pero tenemos jugadores, y lo curioso es que tenemos jugadores que han llegado lejos en torneos, tenemos jugadores más jóvenes que han ganado torneos, así que saben lo que significa llegar más lejos en esos torneos e intentar ganar».