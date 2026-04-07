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Harry Kane afirma que el Bayern de Múnich, «siempre peligroso», se está volviendo «aún más fuerte» tras la victoria de su equipo sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones, en la que el delantero inglés contribuyó de manera decisiva
Victoria decisiva en el Bernabéu
En declaraciones a TNT Sports tras el partido, Kane expresó su enorme satisfacción por el reñido resultado obtenido en España. El Bayern se ha asegurado una ventaja vital de 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final, en el que Luis Díaz abrió el marcador antes de que el inglés duplicara la ventaja justo después del descanso. Los locales recortaron distancias gracias a Kylian Mbappé, pero el gigante alemán se mantuvo firme.
«Con todo el revuelo que había, venir a Madrid e intentar conseguir un buen resultado siempre es algo difícil. Tuvimos algunas buenas ocasiones, y hay que reconocer que ellos también», señaló el delantero.
- AFP
El Bayern se hace más fuerte juntos
El prolífico goleador destacó el vínculo cada vez más fuerte entre sus compañeros como la razón principal de su éxito. La compenetración del equipo está mejorando a simple vista, y él cree que están alcanzando su mejor momento justo en el momento adecuado.
«Podemos estar muy contentos con la victoria y llevarla a la semana que viene», afirmó. Al reflexionar sobre su peligro en ataque, puso en contexto su letalidad: «Hemos disfrutado de momentos realmente buenos juntos. Ahora estamos en la recta final de la temporada. Cuanto más jugamos y entrenamos juntos, más fuertes se vuelven los sentimientos. Siempre nos sentimos peligrosos, siempre tenemos la sensación de que podemos marcar goles con total seguridad».
Las impresionantes estadísticas de Kane & Co esta temporada
El impacto del delantero va mucho más allá de sus 34 toques y 17 pases completados contra el equipo español. A pesar de los escasos tiros a puerta, aprovechó sin piedad su oportunidad, asistido por Michael Olise. Esta eficacia refleja sus fenomenales estadísticas de la temporada. Ha acumulado la asombrosa cifra de 49 goles en 41 partidos en todas las competiciones. Esto incluye 31 goles en 26 partidos de la Bundesliga y la increíble cifra de 11 goles en solo 10 encuentros europeos. En defensa, también contribuyó con dos despejes, demostrando que el club bávaro cuenta con un jugador verdaderamente completo al frente de su línea de ataque.
- AFP
De cara al partido de vuelta
La atención se centra ahora de inmediato en el partido de vuelta en Alemania. Con una ventaja mínima, el club no puede permitirse ningún tipo de relajación. «Estamos en una buena posición, tenemos que mantenernos concentrados. Ahora solo hay que recuperarse y la semana que viene llegará el momento de intentar repetir la hazaña», concluyó.