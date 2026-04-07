En declaraciones a TNT Sports tras el partido, Kane expresó su enorme satisfacción por el reñido resultado obtenido en España. El Bayern se ha asegurado una ventaja vital de 2-1 en el partido de ida de los cuartos de final, en el que Luis Díaz abrió el marcador antes de que el inglés duplicara la ventaja justo después del descanso. Los locales recortaron distancias gracias a Kylian Mbappé, pero el gigante alemán se mantuvo firme.

«Con todo el revuelo que había, venir a Madrid e intentar conseguir un buen resultado siempre es algo difícil. Tuvimos algunas buenas ocasiones, y hay que reconocer que ellos también», señaló el delantero.