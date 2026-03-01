Harry Kane admite que aspira a batir el récord de Robert Lewandowski en la Bundesliga tras marcar dos goles con el Bayern en el Der Klassiker

El doblete elevó el total de Kane en la liga a 30 goles en solo 24 partidos, lo que le mantiene firmemente en camino de batir el récord de 41 goles en la Bundesliga establecido por Robert Lewandowski durante la temporada 2020-21. El exjugador del Tottenham también se convirtió en el primer inglés en alcanzar la marca de 45 goles en una sola temporada desde que Dixie Dean marcó 46 en 1931-32.

Además, su fiabilidad desde los 11 metros sigue siendo un arma vital para el equipo de Vincent Kompany. Kane convirtió un penal crucial en la segunda parte del sábado para igualar un antiguo récord de la Bundesliga de penaltis transformados en una sola temporada, igualando los 10 de Paul Breitner en 1980-81.

Al anotar su cuarto doblete consecutivo en la liga, también se convirtió en el tercer jugador en la historia de la Bundesliga en marcar cuatro dobletes seguidos. Se une así a un club exclusivo junto con Lothar Emmerich, del Dortmund, y Tomislav Marić, del Wolfsburgo, que alcanzaron este hito en 1967 y 2001, respectivamente.

El delantero está rindiendo a un nivel poco habitual en el fútbol europeo, alcanzando su mejor marca goleadora personal en nueve partidos menos de los que necesitó en su primera temporada con el equipo bávaro en 2023/24.