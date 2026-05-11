Hansi Flick y el Barcelona acuerdan renovar su contrato tras ganar La Liga

El Barcelona y Flick, representado por su agente Pini Zahavi, han acordado renovar el contrato del entrenador alemán, según Mundo Deportivo. El pacto premia su excelente trayectoria y llega tras la defensa del título de La Liga, afianzando su papel en el proyecto blaugrana.

El nuevo contrato amplía su vínculo con el club hasta 2028 y añade una opción de prórroga de un año más si se cumplen ciertos objetivos deportivos.