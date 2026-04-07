Hansi Flick sale en defensa del «emocional» Lamine Yamal tras el último arrebato del joven prodigio del Barcelona en la banda

El ambiente en torno a los preparativos del Barcelona ha estado marcado por los comentarios sobre la emotiva reacción de Yamal al ser sustituido en la segunda parte de la victoria del fin de semana contra el Atlético de Madrid en La Liga. El internacional español ha reaccionado con enfado ante su sustitución en varias ocasiones esta temporada, pero Flick se mantiene firme en que esa pasión es natural en un talento de talla mundial que se está abriendo camino en el fútbol de élite con solo 18 años.

Ofreciéndole todo su apoyo, Flick declaró: «Lo que tenemos que recordar es que Lamine tiene 18 años. Es un jugador increíble. A veces ves lo que hace y es asombroso, especialmente en situaciones de uno contra uno. Pero solo tiene 18 años. A veces se enfada cuando lo sustituyo, quizá porque está intentando regatear a cuatro o cinco defensas y disparar. Puede que se sienta frustrado. Es emocional, y eso está bien. Le apoyamos. Le ayudamos a crecer. Tenemos que cuidar de él. Sé que todo el mundo le está observando porque es fantástico. Pero solo tiene 18 años. Todos cometemos errores. Siempre le protegeremos. Será el mejor en el futuro».