Hansi Flick responde diplomáticamente a la explosiva entrevista de Xavi, en la que critica a Joan Laporta antes de las elecciones del Barcelona

Flick ha adoptado una postura cautelosa tras la explosiva entrevista concedida por su predecesor, Xavi, a La Vanguardia. Antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el Barça se juega mucho contra el Newcastle en St James' Park, se le preguntó a Flick sobre las acusaciones específicas de Xavi en relación con la transición directiva.

Xavi había declarado públicamente: «Vino a disculparse cuando le pregunté si el club había estado hablando con él mientras yo era el entrenador, durante esas dos o tres semanas en las que el club ya había decidido despedirme, pero nadie me lo había dicho directamente. Se disculpó, hablamos durante más de dos horas, fue fantástico. El club le dijo que no me dijera nada, y por eso vino a mi casa a disculparse. Es un buen tipo, muy honorable, y me alegro de que le vaya bien».