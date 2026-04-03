Hansi Flick respalda el mensaje antirracista de Lamine Yamal tras los cánticos islamófobos durante el partido entre España y Egipto

En declaraciones previas al decisivo partido de La Liga que enfrentará al Barcelona con el Atlético de Madrid, Flick expresó su pleno apoyo a la postura de su estrella en materia de inclusión. El entrenador alemán hizo hincapié en que la comunidad futbolística debe unirse para erradicar el discurso de odio y promover los valores de la integración.

Al referirse a las repercusiones del parón internacional durante su rueda de prensa, Flick dijo: «Creo que su mensaje fue muy claro. Vivimos y respiramos fútbol cada día, y debemos promover los valores de integración e inclusión. Es frustrante que una minoría no lo entienda. Tenemos que reflexionar y trabajar para mejorar esta situación. No hay lugar para el racismo, ni en el fútbol, ni en la vida. Nunca. Todos debemos estar juntos en esto y respetarnos mutuamente, independientemente del color de la piel, la religión o el origen».