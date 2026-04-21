Hansi Flick ofrece una declaración «totalmente sincera» sobre su futuro tras la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones

El entrenador alemán sigue convencido de que la armonía del vestuario hace del Barcelona el escenario ideal para su familia y el cierre de su carrera. Aunque reconoce las aspiraciones continentales del club, Flick confirmó su deseo de prolongar su estancia en el Camp Nou tras lograr los objetivos de esta temporada.

Sobre su renovación, afirmó: «Quiero quedarme; este será el último paso de mi carrera, pero aún no es el momento de hablar de ello.

He sido feliz con la selección y el Bayern, pero aquí siento que todo a mi alrededor es lo mejor. En conjunto, con mi carrera y mi familia, soy muy feliz. El ambiente del vestuario es fantástico... La Champions League nos motiva; es el sueño del club y de la afición. Debemos mantenernos unidos y seguir intentándolo hasta conseguirlo».