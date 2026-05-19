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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

Hansi Flick está muy impresionado con él: ¿volverá al FC Barcelona para reforzar la delantera?

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H. Flick
A. Ezzalzouli

El FC Barcelona busca un extremo izquierdo y ha reavivado los rumores sobre su interés por el internacional marroquí Ez Abde, del Real Betis.

La emisora Cadena SER informa que el entrenador del Barça, Hansi Flick, está muy impresionado por el delantero.

  • Según la información, Flick observó a Abde en la victoria 3-1 contra el Betis y quedó impresionado.

    El extremo de 24 años brilló sobre todo en la primera parte y puso en aprietos al lateral derecho azulgrana, Jules Koundé. Además, marcó un gol, aunque fue anulado por fuera de juego. En total, ya lleva 27 puntos en 42 partidos oficiales esta temporada.

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    Ez Abde fichó por el Betis procedente del FC Barcelona en 2023

    Abde jugó en el Barça entre 2021 y 2023 sin consolidarse. Durante ese tiempo jugó cedido en Osasuna, hasta que el Barça lo vendió al Sevilla por 7,5 millones de euros, con una cláusula de recompra y un porcentaje de futura venta. Esa cláusula podría facilitar su regreso en verano, pese a que su contrato con el Sevilla vence en 2029.

    En las últimas semanas han surgido rumores contradictorios sobre su regreso, pues no está claro si aceptaría un rol de suplente y varios clubes de la Premier League también le siguen.

    Se espera que el Barça fiche un sustituto de Lewandowski y un extremo, y aquí será clave el futuro de Marcus Rashford, cedido por el Manchester United. El inglés quiere quedarse, pero la opción de compra de 30 millones parece elevada para Deco y la directiva.

  • Estadísticas de Ez Abdes esta temporada

    Partidos jugadosGolesAsistenciasTarjetas amarillas
    4214134
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