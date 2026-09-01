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Hansi Flick elogia al «increíble» Raphinha mientras el Barcelona desmantela al Rayo Vallecano para mantener su inicio perfecto
El Barcelona sigue impecable
El Barcelona mantuvo su arranque perfecto en la temporada de LaLiga el lunes por la noche, al remontar una desventaja inicial para desmantelar al Rayo Vallecano en un trepidante partido de siete goles en el Spotify Camp Nou. Los hombres de Hansi Flick exhibieron la fluidez ofensiva que se ha convertido en el sello distintivo de su inicio de etapa, con Raphinha y Lamine Yamal firmando ambos sendos dobletes. La victoria garantiza que el conjunto azulgrana siga en la cima de la clasificación con nueve puntos de nueve posibles, reforzando aún más su condición de aspirante temprano al título.
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Flick, impresionado por el liderazgo de Raphinha
Para Raphinha, su doblete eleva su cuenta a cinco goles en tres partidos. El brasileño ha visto puerta en todos los encuentros desde el inicio de la nueva temporada. Flick no pudo ocultar su admiración por Raphinha. Destacó el ritmo de trabajo y la calidad técnica del exjugador del Leeds United, y señaló que su capacidad para impulsar al equipo en los momentos difíciles fue el factor decisivo en un partido que resultó más competido de lo que el marcador final podría sugerir a quienes no vieron los noventa minutos completos.
«Por supuesto que esperaba su actuación; es un futbolista de clase mundial. Siempre lo quiero en mi equipo. Y ser capitán le viene bien. Hoy han pasado muchas cosas que me han hecho feliz; algunos jugadores acaban de llegar y están rindiendo a un nivel alto. Y el espíritu del equipo es fantástico. Necesitamos mejorar en algunas áreas, y lo haremos», señaló Flick.
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Llamamientos a la madurez pese a la lluvia de goles
Aunque Flick estaba encantado con el rendimiento ofensivo, señaló que el instinto natural del equipo para atacar a veces puede llevar a riesgos innecesarios. Flick explicó su perspectiva táctica tras el pitido final. El entrenador destacó que, aunque las primeras fases del partido se jugaron a un alto nivel, la falta de un dominio total durante los 90 minutos sigue siendo un aspecto a mejorar.
«Jugamos fantásticamente en la primera parte. Reaccionamos bien al gol; era algo que podía pasar», dijo Flick. «En casa necesitamos controlar mejor el partido. Tener más posesión. Es nuestra mentalidad, para algunos de nuestros jugadores, ir hacia delante y atacar, pero a veces es necesario bajar el ritmo del partido».
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Mantener la dinámica ganadora
Con tres victorias en sus tres primeros partidos, el Barcelona se sitúa cómodamente en lo más alto de LaLiga. Ahora, la atención se desplaza a una complicada salida a Mestalla, donde se medirá al Valencia el domingo. Parece poco probable que Flick busque más refuerzos en los últimos días del mercado de fichajes, lo que sugiere que está satisfecho de seguir adelante con el grupo actual. Preguntado por posibles operaciones de última hora, se mostró escéptico: "No sé si habrá más novedades, no lo creo. Pero ya veremos. No lo creo".
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