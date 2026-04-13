Hansi Flick afirma que el Barcelona «suele ser mejor equipo» que el Atlético de Madrid y pide «valentía» en ataque para remontar la desventaja de dos goles

Tras el decepcionante resultado de la ida, el entrenador se centró en los ajustes mentales y tácticos para superar la sólida defensa de Diego Simeone.

Flick subrayó que, para avanzar, deben recuperar un juego valiente y de alta intensidad. Ante el ambiente hostil que se prevé en la capital española, exigió a su plantilla un esfuerzo colectivo sin miedo.

«Tengo la sensación de que será muy distinto a los duelos anteriores. El ambiente en el estadio será increíble, la afición sabe lo que necesita y será duro, pero creo en mi equipo y en lo que podemos lograr. ¿Por qué no? En eso debemos concentrarnos», afirmó.

“Sabemos que enfrentamos al Atlético, un equipo con grandes jugadores. Debemos defender con firmeza, ser valientes en ataque, presionar y aprovechar cada ocasión. En el último partido esa fue la gran diferencia; quizá mañana sea distinto y eso me haría feliz”.