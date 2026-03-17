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Hansi Flick afirma que el Barcelona será su «último trabajo» en el fútbol tras las declaraciones de Joan Laporta sobre su contrato
Flick apuesta por su futuro en Cataluña
Aunque actualmente tiene contrato hasta 2027, el exentrenador del Bayern de Múnich dejó claro que no tiene intención de entrenar en ningún otro sitio cuando su etapa en el Camp Nou llegue a su fin.
«Creo que está claro que me gusta trabajar aquí, pero también valoro mi independencia. Tengo una familia estupenda y mucho apoyo. Esto es fútbol, e intento dar lo mejor al equipo… pero ya veremos. Hay tiempo. No pienso en irme a otro sitio. Será mi último trabajo y eso me hace feliz», declaró Flick a los periodistas durante su rueda de prensa del martes.
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Laporta confirma que la renovación es inminente
El martes por la mañana, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, recién salido de su victoria electoral, ya había despertado el entusiasmo entre la afición al insinuar que el nuevo contrato del entrenador estaba prácticamente cerrado. Laporta afirmó que el club anunciaría en breve un acuerdo con Flick para prolongar su estancia hasta 2028, una medida que aportaría la estabilidad que tanto necesita el proyecto deportivo en Cataluña.
A pesar del optimismo público del presidente, Flick se mostró más comedido en su respuesta, haciendo hincapié en que las negociaciones deben quedar en segundo plano frente a los objetivos inmediatos del club sobre el terreno de juego. «Creo que ahora no es el momento de hablar de mi renovación», añadió Flick. «Hay un partido importante para el club y para nuestro futuro. Estoy muy contento aquí, pero debo hablarcon mi familia. Ya habrá tiempo para hablar de todo esto».
La atención sigue centrada en el partido contra el Newcastle
Estas conversaciones llegan en un momento crucial para el Barça, que se enfrentará al Newcastle en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tras el empate a 1-1 en St James' Park, Flick se ve presionado para llevar a su equipo a cuartos de final. El entrenador está decidido a garantizar que los rumores sobre su futuro profesional no distraigan a su plantilla, y subraya la prioridad inmediata: «No creo que sea el momento adecuado para hablar ahora de la renovación de mi contrato. Hay un partido importante para el club y para nuestro futuro».
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Un fuerte vínculo con los blaugranas
Desde su llegada a España, Flick ha forjado un estrecho vínculo tanto con la afición como con la directiva del Barcelona. Su relación con Laporta se considera excelente tras haber llevado al club a conquistar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa en su primera temporada. Ahora, con una ventaja de cuatro puntos al frente de la clasificación de la Primera División española y en lucha por la Liga de Campeones, el objetivo del entrenador parece ser poner un broche de oro a su segunda temporada al frente del equipo.
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