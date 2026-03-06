Hansi Flick advierte a Lamine Yamal que debe «gestionar» su tiempo de juego, ya que el entrenador del Barcelona teme que se agrave la crisis de lesiones a medida que se intensifican las competiciones de La Liga y la Liga de Campeones

Yamal ha disputado 35 partidos en todas las competiciones con el Barcelona esta temporada, solo se ha perdido seis partidos por lesión y sanción. Solo ha sido suplente en dos ocasiones: en la semifinal de la Supercopa de España y contra la Real Sociedad en su primer partido de La Liga tras recuperarse de una lesión en septiembre. Cada vez son más las voces que piden que se controle su tiempo de juego debido a su edad, pero Flick afirma que el jugador debe asumir cierta responsabilidad por su carga de trabajo.

En la rueda de prensa previa al crucial partido, el entrenador alemán dijo, cuando le preguntaron por Yamal: «Gestionar a los jugadores y su tiempo de juego no es fácil. Hablo con todos los jugadores; ellos saben si van a jugar o no. Tengo mi plan, pero también les hago responsables a los jugadores, porque tienen que aprender a gestionarse a sí mismos para jugar durante las próximas dos semanas. Necesitamos a todos hasta el final de la temporada. A veces decidimos juntos, otras veces lo hago yo. Así es como quiero gestionar mi equipo».