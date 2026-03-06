Getty Images
Hansi Flick advierte a Lamine Yamal que debe «gestionar» su tiempo de juego, ya que el entrenador del Barcelona teme que se agrave la crisis de lesiones a medida que se intensifican las competiciones de La Liga y la Liga de Campeones
La crisis catalana se agrava
Antes de un difícil desplazamiento a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club, el Barça se encuentra en una situación física delicada, con la gran carga de trabajo del joven Yamal como principal preocupación. El desgaste físico del equipo ha puesto al joven extremo en el punto de mira, y el club está desesperado por protegerlo del agotamiento en medio de un calendario nacional agotador. La profundidad general de la plantilla se ha visto gravemente comprometida, lo que ha llevado al cuerpo técnico a buscar soluciones tácticas viables. Si bien el inminente regreso del veterano delantero Robert Lewandowski supone un oportuno refuerzo ofensivo, la situación general sigue siendo muy preocupante para un equipo que lucha por mantener su escasa ventaja sobre el Real Madrid.
Compartir la carga física
Yamal ha disputado 35 partidos en todas las competiciones con el Barcelona esta temporada, solo se ha perdido seis partidos por lesión y sanción. Solo ha sido suplente en dos ocasiones: en la semifinal de la Supercopa de España y contra la Real Sociedad en su primer partido de La Liga tras recuperarse de una lesión en septiembre. Cada vez son más las voces que piden que se controle su tiempo de juego debido a su edad, pero Flick afirma que el jugador debe asumir cierta responsabilidad por su carga de trabajo.
En la rueda de prensa previa al crucial partido, el entrenador alemán dijo, cuando le preguntaron por Yamal: «Gestionar a los jugadores y su tiempo de juego no es fácil. Hablo con todos los jugadores; ellos saben si van a jugar o no. Tengo mi plan, pero también les hago responsables a los jugadores, porque tienen que aprender a gestionarse a sí mismos para jugar durante las próximas dos semanas. Necesitamos a todos hasta el final de la temporada. A veces decidimos juntos, otras veces lo hago yo. Así es como quiero gestionar mi equipo».
Responsabilidad por encima de las excusas
En lugar de atribuir la reciente racha de frustrantes contratiempos físicos al departamento médico del club, el entrenador principal ha asumido la presión de forma encomiable y ha pedido a los graduados de la academia La Masia que den un paso al frente sin problemas. El club catalán vio cómo Jules Koundé se retiraba temprano por una lesión contra el Atlético de Madrid, solo para ver cómo su sustituto, Alejandro Balde, también tenía que ser sustituido más adelante en el partido. A estos dos se suman Gavi, Frenkie de Jong y Andreas Christensen en la lista de lesionados.
«Estas cosas pasan. No estoy contento», dijo. «Ya lo dije después del partido. Tenemos que hablar de lo que podemos mejorar. Esa es siempre mi responsabilidad, y eso es lo que quiero ver. No es responsabilidad del personal médico ni de los fisioterapeutas, es mi responsabilidad. Me preocupa esto. Quiero hablar con los médicos, los fisioterapeutas y el cuerpo técnico para ver qué podemos mejorar. Se trata de gestionar el equipo. No es agradable, especialmente en un momento crucial como este. Somos optimistas. Esto da a otros jugadores la oportunidad de demostrar lo buenos que son».
El desafío de San Mamés
El Barcelona debe ahora sobrevivir al ambiente vasco, famoso por ser intimidante, este fin de semana, cuando se enfrente al Athletic Club, conocido por su gran resistencia. Este exigente partido supone un obstáculo importante en su lucha por la supremacía nacional, sobre todo teniendo en cuenta el enorme desgaste físico que han supuesto los últimos encuentros. El Barça aventaja en cuatro puntos al Real Madrid antes de los partidos del fin de semana.
