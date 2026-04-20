Getty/GOAL
Traducido por
«¡Hacer trampa solo para ganar!» - La mentalidad de Victor Osimhen en los entrenamientos lo ha convertido en un delantero de talla mundial, revela Alex Iwobi, quien explica qué hace especial a su compañero en la selección nigeriana
- Getty Images
La trayectoria profesional de Osimhen: cómo el delantero nigeriano llegó a la cima
Osimhen nació y se crió en las afueras de Lagos. Ser el menor de siete hermanos le forjó un fuerte espíritu de lucha que luego le ayudó dentro y fuera del campo.
Tras formarse en la Ultimate Strikers Academy, dio el salto a Europa fichando por el Wolfsburgo alemán. Pero fue en Francia, después de su paso por el Charleroi belga, donde realmente despuntó.
Una temporada brillante en el Lille le abrió las puertas de un millonario traspaso al Nápoles. En Italia marcó 76 goles en 133 partidos, ganó la Serie A y fue elegido Futbolista del Año en 2022-23. Tras un desencuentro con los directivos del Nápoles, en 2024 fichó por el Galatasaray, donde lleva 56 goles en 70 encuentros.
- Getty/GOAL
Mentalidad ganadora: Iwobi explica qué hace especial a Osimhen
Osimhen, autor de 35 goles en 52 partidos con su selección, es hoy uno de los delanteros más temibles del mundo. En el podcast «Beast Mode On», Iwobi lo definió así ante Adebayo Akinfenwa: «Es un tipo genial. En cada entrenamiento se lesiona porque mete la pierna o la cabeza donde no debe. Siempre lucha.
No me sorprende que esté donde está. Algunos dicen que es bruto, pero Victor genera cinco ocasiones por partido solo con trabajo y esfuerzo.
No le importa si es Virgil van Dijk o un rival de una liga menor; él lucha igual. Juega la Champions como si estuviera con sus hermanos.
Siempre quiere ganar y esa mentalidad es de locos; a veces hasta hace trampa en los entrenamientos solo para ganar. Es una locura, pero esa es su mentalidad».
- Getty
¿Cómo es tener a una leyenda del deporte en la familia?
Iwobi, de 29 años, es dos años mayor que Osimhen, pero se inspira en el delantero para aprovechar su talento. Formado en el Arsenal, ha superado muchos retos y sigue brillando en la Premier League tras pasar del Everton al Fulham en 2023.
Además, el elegante centrocampista cuenta con el respaldo de la leyenda de las Súper Águilas, Okocha, quien también brilló en la Premier.
Sobre tener a un ídolo a su lado, Iwobi comenta: «Siempre me decía: “Sé tú mismo”».
Siempre lo he visto primero como un tío y después como futbolista. Mi familia solía ir a su casa en Navidad, en Nigeria. Él es tranquilo, un cómico, muy divertido.
Cuando pude asistir a sus partidos o verlo entrenar, confirmé que era un espíritu libre. Jugaba en el Bolton con Sam Allardyce como técnico y, en los descansos, venía y hacía malabares con el balón conmigo; siempre fue así.
Con los años he comprendido que es una leyenda, pero para mí sigue siendo solo mi tío, que de vez en cuando me aconseja.
En cuanto a mi fútbol, nunca me ha presionado. La gente habla, pero él siempre me dice: “Eres un gran futbolista, escribe tu propia historia”. Él ya escribió la suya, ahora me toca centrarme en la mía».
No te pierdas el episodio del podcast «Beast Mode On» con Alex Iwobi.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.