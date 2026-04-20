Según AS, el central de 33 años ha recibido una oferta para renovar su contrato, que expira pronto, en la capital española. Para Rüdiger, seguir en el Real Madrid es una «prioridad», aunque esperaba otras condiciones en la propuesta.
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¡Hace unas semanas era impensable! Ahora hay una tendencia clara sobre el futuro de Antonio Rüdiger
El subcampeón de LaLiga solo le ofrece renovar un año, mientras que Rüdiger deseaba dos. El defensa admite estar «un poco decepcionado», pero en el Real confían en que firme y creen que un acuerdo llegará «en las próximas semanas».
Ofrecerle solo un año más no implica falta de valoración: es norma en el club renovar a los jugadores mayores de 30 por una temporada.
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Antonio Rüdiger está provocando un cambio de mentalidad en el Real Madrid
A principios de año, parecía que Rüdiger dejaría Madrid. Como David Alaba, con contrato también en vencimiento, el alemán era candidato a marcharse por la posible renovación de la defensa del Real Madrid. Sin embargo, su buena forma física y sus convincentes actuaciones en las últimas semanas, sin lesiones, han llevado a los directivos a cambiar de opinión. En su cuarta temporada, tras algunos problemas médicos, Rüdiger ha jugado 21 partidos oficiales y ha marcado un gol.
Pese a ello, el exjugador de Chelsea y Roma tiene otras ofertas. En los últimos días se ha mencionado al Juventus, el club más laureado de Italia, como uno de los interesados. Los bianconeri le ofrecerían reencontrarse con su exentrenador Luciano Spalletti y un contrato de varios años.
Según Tuttosport, Manchester United y Liverpool también valoran su fichaje.
Estadísticas de Antonio Rüdiger en el Real Madrid
Intervenciones 177 Goles 8 Asistencias 4 Tarjetas amarillas 19 Expulsiones 1 Título 7