A pesar de la euforia por el regreso del Coventry a la máxima categoría, el comentarista de la EFL Sam Parkin advierte que el mayor reto del club aún está por llegar. Los Sky Blues volvieron a la élite tras 25 años, y ahora todos los focos apuntan al técnico que lideró el cambio.

«Lo más importante será que Frank Lampard siga ahí y, por la forma en que Doug King ha hablado de él, creo que habrá interés en él», declaró Parkin a BBC Final Score.

Lampard, nominado al premio al Mejor Entrenador de la Championship, ha recuperado su prestigio tras un periodo complicado.