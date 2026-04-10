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Romelu Lukaku Napoli GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

«Habrá consecuencias»: cómo Romelu Lukaku ha enfurecido al Nápoles al ausentarse sin permiso en Bélgica

Analysis
SSC Nápoles
R. Lukaku
Serie A
FEATURES
Parma Calcio 1913 vs SSC Nápoles

El 28 de febrero en Verona, Romelu Lukaku entró desde el banquillo y, en el minuto 96, marcó con un remate de izquierda a bocajarro que dio la victoria al Nápoles sobre el Verona. No fue un gol bonito —el portero Lorenzo Montipo llegó a tocarlo—, pero sí uno de los más importantes en la carrera de Lukaku.

El gigante belga llevaba ocho meses sin marcar en la Serie A, desde que sentenció el Scudetto con un gol en la victoria 2-0 sobre el Cagliari el 23 de mayo. Lukaku apenas jugaba su cuarto partido esta temporada tras una grave lesión en el tendón de la corva.

Sin embargo, lo más importante es que este fue su primer gol tras el fallecimiento de su padre en septiembre. Después de quitarse la camiseta para celebrarlo, Lukaku detuvo su carrera hacia la línea de banda, levantó la mano derecha y miró al cielo.

«Han sido meses difíciles a nivel personal», admitió después un Lukaku emocionado a DAZN. «El fútbol me ha dado mucho, pero perder a mi padre de la forma en que lo hice fue duro de sobrellevar. Sigo adelante por mis hijos, por mi hermano y por el Nápoles. Este club me ha dado mucho. Estaba muerto antes de llegar aquí».

Pese a su gratitud con el Nápoles y con Antonio Conte por relanzar su carrera, sorprende que el club vaya a sancionarlo por negarse a regresar tras el parón internacional de marzo. Se habla incluso de marginarlo del primer equipo hasta final de temporada, un golpe duro para un futbolista que solo quiere llegar en forma al Mundial.

¿Se ha roto su relación de forma irreparable o puede repararse en las próximas semanas?

  • Napoli v Cagliari - Serie AGetty Images Sport

    «Dado por perdido»

    Lukaku tiene un largo historial de enfadar a clubes, compañeros y aficionados. Se le considera el mercenario más infame del fútbol y uno de los jugadores más caros por el valor acumulado de sus traspasos. Los hinchas del Chelsea, el Inter y otros equipos dicen que sus palabras no valen nada por su aparente falta de lealtad.

    Sin embargo, a Antonio Conte siempre le ha encantado Lukaku. Tras intentar ficharlo varias veces, por fin trabajó con «Big Rom» en el Inter y lo convirtió en uno de los delanteros más letales del fútbol. Por eso, cuando el Nápoles anunció el verano pasado que no retenía a Victor Osimhen, Conte pidió fichar a Lukaku para reemplazarlo y recuperar su fama de ganador tras su complicada etapa en el Tottenham.

    El presidente Aurelio De Laurentiis aceptó y, como era de esperar, el delantero marcó 14 goles en 36 partidos y fue clave en el título del Nápoles 2024-25.

    «Todos me daban por acabado, perdieron la fe en mí durante tres años», declaró Lukaku al Corriere dello Sport. «Al final, ganar así, con un entrenador que también venía de fracasar en el Tottenham, fue maravilloso. La gente dudaba de mí, pero yo sabía que haríamos algo especial».

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  • SSC Napoli v Olympiacos - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    Dolores de pretemporada

    El Nápoles fichó el verano pasado a Lorenzo Lucca, cedido por el Udinese con opción de compra, para reforzar la delantera, pero se esperaba que Lukaku siguiera como referente ofensivo en la temporada 2025-26.

    Sin embargo, Lukaku sufrió «una lesión grave en el músculo recto femoral del muslo izquierdo» en el último amistoso de pretemporada contra el Olympiacos, el 14 de agosto.

    En un principio se estimó que estaría de baja cuatro meses, y todo indicaba que regresaría en la Supercopa de Italia antes de Navidad, pues fue incluido en la convocatoria para el torneo de Riad.

    Sin embargo, las recaídas en el isquiotibial retrasaron su regreso, y no debutó hasta el 25 de enero, cuando disputó los últimos 11 minutos de la derrota por 3-0 ante la Juventus en Turín.

    Después sumó seis entradas más como suplente, lo que llevó a que Bélgica lo convocara para los partidos internacionales de marzo contra Estados Unidos y México.

  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-TORINOAFP

    Negarse a volver

    Al Nápoles no le gustaba la idea de que Lukaku viajara a Norteamérica para jugar dos amistosos irrelevantes mientras aún se recuperaba físicamente. Por eso, el club respiró aliviado cuando, el 24 de marzo, la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) anunció que el jugador de 32 años había sido descartado de la convocatoria de Rudi García.

    «Romelu ha decidido centrarse en el entrenamiento para seguir mejorando su forma física», rezaba un comunicado. «La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte».

    El club esperaba que regresara a Castel Volturno para seguir su recuperación, pero el jugador prefirió quedarse en Amberes. Según varios medios, una clínica especializada —la misma donde atendió a su compañero Kevin De Bruyne— le diagnosticó una inflamación de cadera no detectada antes, por lo que optó por continuar el tratamiento en Bélgica.

    Se afirmó que Lukaku mantendría al club informado y enviaría informes médicos, pero Sky Sport Italia reveló que el Nápoles estaba furioso por lo que percibía como insubordinación y falta de confianza en su equipo médico.

  • SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    La aclaración

    Consciente de que su negativa a seguir las órdenes del Nápoles podía alejarle de otra afición, Lukaku publicó un comunicado el 30 de marzo para explicar su postura.

    «Esta temporada ha sido muy dura para mí, entre la lesión y la pérdida personal. Sé que ha habido mucho revuelo sobre mi situación en los últimos días y es importante aclarar todo el asunto», escribió Lukaku en una historia de Instagram.

    «En las últimas semanas no me sentía bien físicamente. Me realicé pruebas en Bélgica que mostraron una inflamación y líquido en el músculo flexor de la cadera, junto a tejido cicatricial. Como es el segundo problema desde mi regreso en noviembre, opté por hacer la rehabilitación en Bélgica para estar al 100 % y ayudar al equipo cuando me necesiten.

    «La mayoría visteis mi entrevista en Verona. Lo que más quiero es jugar y ganar con mi equipo, pero primero debo estar clínicamente al 100 %, pues no estarlo me ha afectado mentalmente.

    «Ha sido un año muy duro, pero lograré ayudar al Nápoles y a la selección cuando me necesiten. Eso es todo lo que quiero».

  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Posibles medidas disciplinarias

    El Nápoles exigía el regreso inmediato de Lukaku a Italia. Al día siguiente de la declaración del exjugador del Manchester United, el club emitió un comunicado: «El SSCNápoles confirma que Romelu Lukaku no ha respondido a la convocatoria de hoy para reincorporarse a los entrenamientos. El club se reserva el derecho de imponer medidas disciplinarias y de decidir si el jugador seguirá entrenando con el equipo por un período indefinido».

    A pesar de la amenaza de sanción, Lukaku siguió ausente sin permiso incluso tras el parón internacional y no entrenó con sus compañeros de cara al gran duelo de la Serie A del lunes contra el AC Milan.

    Aun sin él y con Rasmus Hojlund fuera por un virus, el Nápoles venció 1-0 en el Maradona y arrebató el segundo puesto al Milan.

    Conte afirmó en DAZN que pelearán hasta el final por el Scudetto, aunque permanecen a siete puntos del líder, el Inter. Aún se desconoce si Lukaku aportará algo en el cierre de temporada del Nápoles.

  • Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    «Consecuencias»

    Curiosamente, el director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, afirmó tener la situación «muy clara».

    «Romelu se fue a Bélgica para cumplir con sus compromisos internacionales, sufrió un pequeño contratiempo por una lesión y prefirió quedarse allí para entrenar, en contra de lo que le habíamos pedido», explicó en DAZN poco antes del partido contra el Milan. «Nadie le habría impedido trabajar con sus médicos, pero queríamos hablarlo en Nápoles y eso no sucedió. No estamos contentos con eso.

    La integridad, el respeto y el valor del grupo están por encima de todo. Hablar de ello ahora es superfluo, porque Romelu no está aquí. Está trabajando en Bélgica. Creo y espero que vuelva en una semana, pero sabe que habrá consecuencias».

    Por ahora se desconoce la sanción, aunque multa y suspensión parecen inevitables. Aun así, los compañeros esperan su regreso cuanto antes.

    «No tenemos ningún problema con Romelu; siempre se ha comportado bien con nosotros y estamos en contacto», declaró Matteo Politano, autor del gol de la victoria contra el Milan, a DAZN. «Pase lo que pase, es algo entre él y el club, así que les corresponde a ellos resolverlo».

    El lateral Leonardo Spinazzola pidió calma: «Ha sido un momento muy difícil para Rom. Ha perdido a su padre y, aunque parezca un tipo duro, es un gigante gentil. Hemos hablado mucho, sé lo que ha sufrido, así que espero, sobre todo por él, que esto pase».

    Sin duda debería pasar, y cuanto antes mejor, ya que excluir a Lukaku de la plantilla del primer equipo durante lo que queda de temporada no beneficia realmente a nadie. Sin embargo, todo depende en gran medida de Lukaku y, en este momento concreto, es imposible decir cuándo estará al 100 %, tanto física como, lo que es mucho más importante, mentalmente, para volver a jugar con el Nápoles.

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