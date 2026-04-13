Según informó el Real Madrid el domingo, el delantero no terminó el entrenamiento por motivos de salud.
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Ha tenido que abandonar el entrenamiento con el Real Madrid: la incertidumbre rodea a Kylian Mbappé antes del partido de vuelta contra el FC Bayern de Múnich
Mbappé sufrió una herida sangrante sobre el ojo derecho en el empate 1-1 contra el FC Girona el viernes y dos días después aún sentía molestias. El Real Madrid lo retiró como medida de precaución.
El club no ha confirmado su presencia el miércoles, aunque se espera que juegue si su estado no empeora. El Madrid debe remontar el 1-2 de la ida y Mbappé, autor del único gol blanco en la ida, es clave.
Con 45 participaciones en goles en 38 partidos oficiales, Mbappé es el arma más importante del ataque madridista, seguido a gran distancia por Vinicius Junior, autor de 30.
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La jugada de Mbappé volvió a provocar el enfado del árbitro en el Real Madrid
La conmoción por Mbappé el viernes llegó en el minuto 88: tras una gran jugada individual, cayó en el área pequeña tras una entrada de Vitor Reis. El defensa le golpeó con el codo en la cara, por lo que Mbappé necesitó tres puntos de sutura.
Sin embargo, el árbitro Javier Alberola Rojas no pitó penalti ni intervino el VAR, lo que provocó malestar en el bando madridista. «No entiendo por qué el VAR no intervino», protestó el entrenador Álvaro Arbeloa. «Si le apetece, interviene; y si no, pues no».
No es la primera vez que el Madrid se queja del arbitraje: ya lo hizo tras la ida contra el Bayern por dos decisiones del inglés Michael Oliver. Sobre todo, la entrada de Jonathan Tah sobre Mbappé, que impactó en el tendón de Aquiles y solo le costó una amarilla. «No entiendo cómo Tah no vio la roja por esa falta; son decisiones incomprensibles», protestó Arbeloa tras el pitido final.
Tras el tropiezo ante el Girona, el Real se quedó a nueve puntos del líder, el Barcelona, con solo siete jornadas por disputarse. La Liga parece sentenciada.
Kylian Mbappé: datos de rendimiento y estadísticas de esta temporada
Partidos 38 Goles 39 asistencias Asistencias 6