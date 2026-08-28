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«¡Ha sido un verano largo!» - Rodri habla tras debutar con el Barcelona en una contundente victoria sobre el Athletic Club
Raphinha y Fermin aseguran los puntos
El Barcelona mantuvo su inicio perfecto de la temporada en LaLiga con una cómoda victoria por 2-0 sobre el Athletic Club en el Camp Nou. Hansi Flick alineó un once inicial joven con cuatro adolescentes, pero fue el experimentado Raphinha quien abrió el marcador. El brasileño recogió un preciso pase al espacio de Pedri en el minuto 37, regateó al portero Unai Simon y marcó a puerta vacía.
Los locales marcaron el ritmo durante toda la noche y obligaron a Simon a realizar ocho paradas cruciales para mantener al conjunto vasco en el partido. Fermin Lopez acabó asegurando el resultado a ocho minutos del final. El centrocampista aprovechó un mal despeje de Aymeric Laporte y empujó el balón a corta distancia después de que Karim Adeyemi pusiera un peligroso centro raso.
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Rodri reacciona a la reverencia del Camp Nou
Rodri recibió una enorme ovación cuando entró al terreno de juego en el minuto 63, sustituyendo a Raphinha para firmar su primera aparición desde su llegada procedente del Manchester City. El internacional español se había perdido la victoria inaugural del Barcelona por una operación menor de espalda, pero estaba encantado de poder pisar por fin el césped.
«Muy feliz por debutar. Contento por la victoria. Dos de dos», declaró el centrocampista de 30 años a DAZN. «Es importante coger ritmo y adaptarse a este gran equipo. Primeros minutos y buenas sensaciones.
«Ha sido un verano largo, más largo de lo habitual. Necesito volver a coger el ritmo rápidamente. Aquí es donde quería estar y estoy contento con cómo han salido las cosas. Ahora es el momento de ponerse a trabajar».
El fichaje estrella también se tomó un momento para elogiar a su compañero adolescente Lamine Yamal por su impacto en ataque. Añadió: «Lamine venía de una mala racha, pero hoy se rehízo y mostró su mejor versión. Necesitamos eso de él, esa ética de trabajo y esa regularidad, porque el talento está ahí y los goles llegarán».
El jugador «perfecto» para el Barcelona
La esperadísima llegada de Rodri ha levantado claramente el ánimo en Cataluña, y su nuevo entrenador no tardó en destacar su valor inmediato. En la rueda de prensa posterior al partido, Flick expresó su satisfacción por poder contar con el fichaje estrella tras la victoria.
«Todos estamos felices de que juegue para nosotros, de que juegue para el Barcelona», dijo Flick a los periodistas. «Es el jugador perfecto para nosotros, el jugador perfecto para nuestra filosofía, para el estilo con el que queremos jugar al fútbol».
- Joan Gosa
Flick genera impulso desde el principio
Con seis puntos de seis posibles, el Barcelona centrará ahora su atención en el choque del lunes por la noche contra el Rayo Vallecano. Flick se verá reforzado por el hecho de que ahora puede contar con Rodri desde el inicio si es necesario, lo que añade aún más solidez a un equipo que ya parece muy disciplinado.
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