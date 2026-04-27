¡Ha puesto fin a esa racha de mala suerte! Nuevas especulaciones sobre una controvertida cesión del FC Bayern

El centrocampista portugués, de 30 años, fichó por el Bayern de Múnich en 2024 procedente del Fulham por 51 millones de euros, a petición de Thomas Tuchel. Sin embargo, a su llegada Tuchel ya se había ido. Con Vincent Kompany apenas tuvo minutos, así que regresó a Londres cedido tras una temporada. Los Spurs pagaron cinco millones de euros por la cesión y se reservaron una opción de compra de 25 millones.

El inicio de temporada fue prometedor: hasta noviembre Palhinha era titular y el Tottenham luchaba en la parte alta de la Premier y la Champions. Sin embargo, tras el bajón del equipo, perdió la titularidad y pasó a rotar. Su último partido como titular fue el 5 de marzo; incluso contra los Wolves entró desde el banquillo.

«La situación en su club es difícil, pero João es un luchador», declaró la semana pasada el director deportivo del Bayern, Christoph Freund. Debido a la incertidumbre sobre la categoría en la que jugará el Tottenham la próxima temporada, añadió que «es difícil decir algo concreto sobre su futuro», aunque los Spurs «ya saben lo que tienen en él».