Tras años de actuaciones espectaculares, trofeos y tras haberse consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, el emblemático extremo pone punto y final a su legendaria carrera en Anfield.

«Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada», comenzó diciendo.

«Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida.

«El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club».

Más adelante habrá más