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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
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«Ha llegado el día»: Mohamed Salah confirma que DEJARÁ el Liverpool al final de esta temporada, tras publicar el delantero egipcio un impactante vídeo de despedida

M. Salah
Liverpool
Premier League

El mundo del fútbol se ha visto sacudido por la noticia de que Mohamed Salah abandonará oficialmente el Liverpool al final de la presente temporada. El delantero egipcio fue el propio en dar la noticia el martes por la noche, publicando un emotivo vídeo en las redes sociales para anunciar su inminente marcha.

  • Salah confirma su marcha este verano

    Tras años de actuaciones espectaculares, trofeos y tras haberse consolidado como uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier League, el emblemático extremo pone punto y final a su legendaria carrera en Anfield.

    «Hola a todos. Por desgracia, ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada», comenzó diciendo.

    «Quería empezar diciendo que... nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad y esta gente se convertirían en parte de mi vida.

    «El Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión. Es una historia. Es un espíritu que no puedo explicar con palabras a nadie que no forme parte de este club».

    Más adelante habrá más

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