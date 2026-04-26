¿Ha jugado Mohamed Salah su último partido con el Liverpool? El director de la selección egipcia informa sobre su lesión, mientras el delantero, autor de 257 goles, se prepara para salir al mercado de fichajes

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, reconoció su frustración tras el partido y afirmó que perder a una figura tan relevante es un golpe duro para el equipo en la recta final de la temporada. El técnico holandés destacó el carácter de Salah y admitió que su insistencia en retirarse de inmediato del campo indicaba la gravedad de la lesión.

«Otra victoria y otra lesión», declaró Slot a la BBC. «Es la historia de nuestra temporada. Es pronto para saberlo, pero todos conocemos a Mo y lo difícil que le resulta salir del campo. Que Mo [Salah] se retire dice mucho, pero tendremos que esperar para conocer la gravedad».