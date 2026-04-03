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Ha eclipsado a Cristiano Ronaldo, pero ¿qué hay de Thierry Henry? La leyenda del Liverpool John Barnes analiza el legado de Mohamed Salah en la Premier League
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¿Cuántos goles ha marcado Salah en la Premier League?
Salah, tras haber pasado por una etapa complicada en el Chelsea, regresó a la Premier League en 2017 al fichar por el Liverpool. Pocos sabían qué esperar en aquel momento, pero ha dejado una huella notable a lo largo de nueve temporadas con los Reds.
Ahora, con 33 años, Salah ha ganado dos veces la Premier League y cuenta en su palmarés con triunfos en la FA Cup, la Carabao Cup y la Liga de Campeones. Ha conseguido cuatro Botas de Oro y tres premios al Jugador del Año de la PFA, con más de 250 goles en total y 189 en la máxima categoría inglesa.
La superestrella portuguesa Ronaldo también saboreó el éxito nacional y continental durante su etapa en Old Trafford, convirtiéndose en un centurión de los Red Devils en materia de goles. Ha llegado a convertirse en uno de los grandes de todos los tiempos, pero consolidó ese estatus fuera de Manchester.
¿Ha eclipsado Salah a Ronaldo en la Premier League?
Teniendo esto en cuenta, Jamie Carragher es uno de los que ha sugerido que Salah supera a CR7 en lo que respecta a la Premier League. Otra antigua estrella de Anfield comparte esa opinión. En declaraciones a OLBG, Barnes respondió a GOAL cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la valoración de Carragher: «Sí, porque los mejores años de Cristiano Ronaldo fueron en el Real Madrid. En cuanto a Cristiano Ronaldo como jugador en general, no creo que se pueda decir que la carrera de Mo Salah haya eclipsado toda la carrera de Cristiano Ronaldo. Pero solo en lo que respecta a la Premier League, dado que Ronaldo se fue al Real Madrid y allí vivió su mejor etapa, creo que la carrera de Mo en la Premier League ha eclipsado la carrera de Cristiano Ronaldo en la Premier League. No en general, pero solo en la Premier League, sí».
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¿Supera la leyenda del Liverpool al icono del Arsenal, Henry?
Si Salah supera a Ronaldo, ¿a cuántos otros iconos de la Premier League deja atrás? El campeón del mundo Henry ocupa uno de los primeros puestos de esa clasificación, como máximo goleador histórico del Arsenal y miembro de los legendarios «Invincibles».
Cuando se le preguntó si el «Rey egipcio de Merseyside» cuenta con un legado mayor que el «Príncipe francés del norte de Londres», Barnes respondió: «No, yo los pondría a la misma altura. Cuando llegó Thierry Henry, Wenger lo fichó y ya se puede ver por lo que tuvo que pasar. Ganó la Premier League, ganaron la FA Cup, ganó montones de trofeos, fue Jugador del Año, marcó goles.
«Mo hizo algo similar, llegando al Liverpool con Jürgen Klopp y logrando lo que consiguieron juntos. Así que, una vez más, es un debate polémico sobre quién es mejor. Los aficionados del Arsenal dirían una cosa, los del Liverpool dirían otra.
«Como he dicho, no me meto en discusiones de ese tipo. Aunque Mo es del Liverpool y es mi equipo, también hay que respetar a Thierry Henry y lo que ha hecho. Así que diría que ese es un argumento mucho más válido que la comparación con Cristiano Ronaldo».
¿La Liga Profesional Saudí o la MLS? ¿Cuál será el próximo destino de Salah?
Aunque Salah se prepara para decir adiós al fútbol inglés, aún no ha dicho su última palabra. El Liverpool sigue en la lucha por la FA Cup y la Liga de Campeones, y Arne Slot espera que sus jugadores clave recuperen el empuje antes de que concluya la temporada 2025-26.
Se ha hablado de un posible fichaje de Salah por la Liga Profesional de Arabia Saudí o la MLS —mientras él reflexiona sobre cuál será su próximo paso—, pero, independientemente de dónde acabe, las historias de lo que ha logrado durante la mayor parte de una década en Anfield resistirán el paso del tiempo.