Ha disputado casi 50 partidos internacionales con Alemania: ¿nos sorprenderá el Galatasaray con un fichaje sensacional?

No se pagará indemnización: el contrato de Brandt con el BVB vence en junio y no se renovará. Aún se desconoce su destino. “Daré un paso a la vez; se resolverá antes de agosto”, afirmó el internacional alemán, con 48 partidos, tras su último partido en casa contra el Fráncfort (3-2).

«Voy paso a paso. No se alargará hasta agosto, eso te lo puedo asegurar», declaró Brandt a Sky. Desde que se confirmó su salida de Dortmund, se han multiplicado las especulaciones sobre su futuro, aunque parece poco probable que continúe en la Bundesliga; Brandt se inclina más bien por un cambio al extranjero.