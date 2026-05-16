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«Ha cambiado mi forma de ver el fútbol»: Bernardo Silva elogia la influencia de Pep Guardiola, y la leyenda del Manchester City responde a la incertidumbre sobre el futuro del entrenador
Un digno colofón en Wembley
El capitán del City, Silva, habló sobre su etapa en el club tras llevar al equipo a la gloria en la FA Cup en Wembley. En declaraciones a BBC Onedespués de la ajustada victoria 1-0 ante el Chelsea, el centrocampista portugués calificó su paso por Manchester de «fantástico», mientras se prepara para cerrar una era de gran éxito en el Etihad.
El tanto de Antoine Semenyo dio al City su octava FA Cup y el doblete copero tras ganar la Carabao Cup.
«Hoy estamos muy contentos», afirmó Silva. «Para mí es muy especial, es mi última temporada y les he dado otro trofeo. Espero que no sea el último».
- AFP
La influencia de Guardiola
Un factor clave en la evolución de Silva, de extremo talentoso a pieza táctica fundamental, ha sido su relación con Guardiola. Con 20 títulos conquistados desde su llegada del Mónaco en 2017, el brasileño reconoció el profundo impacto del técnico catalán en su carrera, asegurando que prácticamente redefinió su forma de entender el juego.
«Cambió mi forma de ver el fútbol», afirmó Silva. «El 80 % de mi carrera la he pasado con él como entrenador. Todo lo que esperaba lograr lo he conseguido con él. Nuestra relación es muy fuerte, con sus frustraciones y sus logros».
¿Seguirá Guardiola los pasos de Silva?
A pesar de ser una leyenda y el actual capitán, la salida de Silva parece una decisión meditada del cuerpo técnico, en un momento en que el club mira al futuro. El futuro de Guardiola también genera especulaciones, y Silva cree que la decisión depende del entrenador.
«Me importa mucho el Manchester City. Esa es su decisión [la de Guardiola]. No me corresponde a mí comentar eso», señaló. «Le deseo lo mejor. Disfruto estando con él, habiendo compartido todos estos momentos juntos».
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Una última misión
Con la FA Cup y la Carabao Cup ya en el bolsillo, Silva se mantiene enfocado en pelear por el título de la Premier League en la recta final de la temporada.
El City es segundo, a dos puntos del líder, el Arsenal, con solo dos jornadas por jugar. Primero visitará al Bournemouth el martes y luego cerrará la campaña ante el Leeds el 24 de mayo.
El Arsenal, por su parte, recibirá al Burnley el lunes antes de visitar al Crystal Palace, lo que promete un desenlace de infarto en la lucha por el título.