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Guillermo Ochoa busca su sexta Copa del Mundo, marca histórica. ¿Obed Vargas y Julián Quiñones lograrán un lugar en la lista? - Pronóstico de la convocatoria de México para el Mundial

FEATURES
World Cup
Mexico
Javier Aguirre Onaindía
Raúl Jiménez
G. Ochoa
J. Quinones
O. Vargas

GOAL pronostica la convocatoria de México para el Mundial, mientras Javier Aguirre evalúa si Ochoa hará historia, las jóvenes estrellas, las lesiones y la lucha final por un lugar en la plantilla.

La selección mexicana inició sus preparativos para el Mundial el 6 de mayo, cuando 20 jugadores de la Liga MX se reunieron en el Centro de Alto Rendimiento para una miniconcentración. Doce ya tendrían su plaza asegurada, mientras que el resto integra la primera camada de la generación que se espera moldee a El Tri tras 2026.

Pero México rara vez hace las cosas con discreción.

Con Javier Aguirre, que se prepara para su tercer Mundial al frente de la selección, el inicio del proceso ha estado marcado por la tensión y la sensación de improvisación. Horas antes del arranque oficial, aún se dudaba si algunos jugadores podrían disputar la final de la CONCACAF Champions Cup, lo que obligó al técnico a pronunciarse.

Para Aguirre, el 6 de mayo marcó el inicio real del camino mundialista. Habló de la emoción y la responsabilidad de los primeros convocados, pero advirtió que quien no se incorporara pondría en riesgo su lugar en el Mundial. Agradeció a Chivas y Toluca por ceder a sus jugadores pese a que las eliminatorias siguen.

A ellos se sumarán los 14 futbolistas que juegan en Europa y el extranjero para conformar la lista final. Sin embargo, con esta versión de El Tri nada está definido: veteranos buscan su último momento clave, jóvenes luchan por espacio, hay lesiones pendientes y la competencia interna es la más abierta en años.

Aunque México dio a conocer esta semana su lista provisional, ¿quiénes integrarán finalmente la convocatoria definitiva de 26 jugadores? GOAL pronostica cómo será la plantilla de El Tri.

  • Mexico v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    PORTEROS

    Apuestas de GOAL:Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo
    .A esta altura del calendario,los tres son fijos.

    La señal más clara de que Raúl Rangel lidera la carrera por la titularidad llegó en marzo, cuando Aguirre lo eligió para los amistosos contra Portugal y Bélgica. Desde su regreso al Tri, el técnico y su staff han buscado un guardameta joven, cómodo con el balón en los pies y listo para el fútbol internacional. A sus 26 años, Rangel ya no es solo una apuesta de futuro, sino el presente de México y quizás el rostro del siguiente ciclo mundialista.

    Guillermo Ochoa, por su parte, ya tiene su lugar en la historia del fútbol mexicano. Si es convocado, jugará su sexto Mundial y ampliará una de las carreras internacionales más destacadas del deporte. Hoy su papel es distinto. Ya no debe salvar partidos; ahora su labor es aportar calma a un vestuario que afrontará la presión de un Mundial en casa. Pocos conocen esa carga mejor que él.

    Carlos Acevedo se habría ganado el tercer puesto, en parte por la lesión de Aquiles de Luis Ángel Malagón, que reordenó la jerarquía y le devolvió la oportunidad.

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  • Mexico v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    DEFENSAS

    Selección de GOAL:Israel Reyes, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, César Montes, Johan Vázquez, Jorge Sánchez
    . Otras opciones:Rodrigo Huescas, Richard Ledezma, Everardo López, Julián Araujo.

    En la zaga, la dupla Johan Vázquez-César Montes se vuelve intocable. Ambos sonorenses aportan equilibrio, timing y liderazgo, recordando la era dorada de Márquez y Moreno.

    En la banda izquierda, Jesús Gallardo busca un hito raro en México: ser titular en tres Mundiales sin jugar en Europa. Su regularidad en Liga MX le mantiene vigente pese a los cambios de técnico.

    La incertidumbre está en los márgenes: Rodrigo Huescas y Julián Araujo se recuperan de lesiones y aún no están descartados. Richard Ledezma y Everardo López parecen más parte del futuro, pero unos buenos playoffs en la Liga MX podrían forzar decisiones de última hora si Aguirre necesita más profundidad.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    CENTROCAMPISTAS

    La selección de GOAL:Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, Luis Romo, Roberto Alvarado, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Marcel Ruiz
    . En liza:Luis Chávez

    Ninguna zona muestra mejor el equilibrio de Aguirre que el centro del campo. Las llegadas de Álvaro Fidalgo y Obed Vargas han acelerado la definición del núcleo del equipo antes del Mundial. Para México, tener dos centrocampistas en LaLiga es más que prestigio: refleja un proyecto que busca reconectar con el control técnico y la flexibilidad táctica tras años irregulares.

    Junto a Edson Álvarez, Erik Lira y Luis Romo, Aguirre tiene centrocampistas capaces de formar una defensa de tres, modificar la táctica en juego y proteger las transiciones defensivas. Esa versatilidad es clave: en un Mundial, y más aún jugando en casa, el control puede esfumarse en un instante.

    El ascenso de Brian Gutiérrez es clave: sus destellos de creatividad y madurez aportan la imprevisibilidad que México necesita en ataque.

    La situación de Marcel Ruiz podría definir la batalla final por el centro del campo. El centrocampista del Toluca sigue jugando pese a una rotura parcial del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha, lesión sufrida en la Concacaf Champions Cup ante San Diego FC. Mantener su nivel en la Copa y los playoffs de la Liga MX parece increíble. Aun así, Aguirre podría descartarlo por riesgo físico. Si ocurre, Luis Chávez, ya recuperado de una lesión similar, podría regresar a la lista final.

  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    DELANTEROS

    Selección de GOAL:Armando González, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Germán Berterame
    . Oportunidad también paraCésar Huerta.

    El mayor enigma ofensivo de México es Julián Quiñones. Sus 29 goles con el Al-Qadsiah lo sitúan entre los mejores delanteros de Arabia Saudí, pero el fútbol internacional exige otra cosa.

    Ante Bélgica en Chicago mostró actividad y participación, pero a menudo se alejaba del área, ayudando en defensa y creación en vez de llegar a posiciones de remate. El reto de Aguirre es claro: debe trasladar su dominio en el club a la realidad táctica de México.

    Raúl Jiménez, pieza clave en la tercera etapa de Aguirre, aporta experiencia, goles y liderazgo que México necesita para aspirar a la Liga de Naciones y la Copa Oro.

    Germán Berterame no ha destacado en Inter Miami CF, pero su compenetración con el grupo lo mantiene como opción de confianza para Aguirre.

    La última plaza se decidirá entre riesgo y explosividad. César Huerta, recién recuperado de lesión con el R.S.C. Anderlecht, aporta un uno contra uno que pocos delanteros mexicanos tienen. En un torneo de partidos igualados, su imprevisibilidad puede resultar clave para Aguirre.


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