El BMO Field de Toronto es uno de los 12 estadios elegidos y albergará seis partidos: fase de grupos, eliminatorias y el encuentro inaugural de Canadá.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, contará con 48 selecciones y se extenderá durante un mes.

El BMO Field, hogar del Toronto FC de la MLS y de los Toronto Argonauts de la CFL, vivirá un nuevo capítulo en 2026. Actualmente tiene capacidad para unos 30 000 espectadores, pero la MLSE añadirá mejoras y asientos temporales para los encuentros del torneo.

Si planeas asistir, esta guía te brinda la información clave antes de tu visita al BMO Field.

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