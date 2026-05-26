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Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
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Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Vancouver: calendario del BC Place, info de los partidos y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el estadio BC Place para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tenemos todo lo que necesitas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca. Estados Unidos, México y Canadá la organizarán juntos. Argentina, actual campeona, defenderá su título ante 47 selecciones en la edición más grande del torneo.

Compra tus entradas parala Copa del Mundo en Vancouver.

El estadio BC Place, hogar de los BC Lions y los Vancouver Whitecaps, es uno de los 12 escenarios elegidos para el torneo y albergará siete partidos, incluidos dos de Canadá.

Tanto si planeas ver los partidos en directo como si quieres conocerlo durante tu visita a Columbia Británica, en GOAL encontrarás toda la información que necesitas para disfrutar de esta sede de la Copa del Mundo de 2026.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el BC Place?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Sábado 13 de junioAustralia vs. Turquía (21:00 h PT)BC Place (Vancouver)Entradas
    Jueves 18 de junioCanadá vs. Catar (15:00 h PT)BC Place (Vancouver)Entradas
    Domingo 21 de junioNueva Zelanda vs. Egipto (18:00 h, hora del Pacífico)BC Place (Vancouver)Entradas
    Miércoles 24 de junioSuiza vs. Canadá (12:00 h PT)BC Place (Vancouver)Entradas
    Viernes 26 de junioNueva Zelanda vs. Bélgica (20:00 h, hora del Pacífico)BC Place (Vancouver)Entradas
    Jueves 2 de julioOctavos de final (20:00 h, hora del Pacífico)BC Place (Vancouver)Entradas
    Martes 7 de julioOctavos de final (13:00 h PT)BC Place (Vancouver)Entradas

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Vancouver en el BC Place?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones de estos sitios.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de VancouverReservaentradas

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Descripción general del BC Place

    Capacidad54 500
    Año de inauguración1981
    EquiposLeones de BC (CFL), Whitecaps de Vancouver (MLS)
    Dirección777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Canadá
    EntradasEntradas
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Historia del BC Place

    Inaugurado en 1983, el estadio BC Place acogió su primer partido de la CFL con los British Columbia Lions. También fue clave en la Expo 86 y sede de la última temporada de la NASL de los Vancouver Whitecaps.

    En 2009 comenzó una renovación de dos años con un presupuesto de 514 millones de dólares canadienses; se retiró el techo neumático y se instaló el mayor techo tensado del mundo.

    En 2015 acogió nueve partidos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, entre ellos la final que Estados Unidos ganó 5-2 a Japón con un hat-trick de Carli Lloyd.

    Ahora, poco más de una década después, el BC Place ha sido seleccionado como una de las sedes de la Copa del Mundo masculina, con un total de siete partidos que se disputarán, incluidas las rondas eliminatorias. Solo el tiempo dirá qué nueva historia escribirá este estadio.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el BC Place?

    El BC Place es el estadio de los British Columbia Lions de la CFL y de los Vancouver Whitecaps de la MLS. 

    EquipoLiga
    Leones de Columbia BritánicaCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Cómo llegar al estadio BC Place

    Cómo llegar al BC Place en transporte público 

    Se puede llegar al BC Place mediante varias opciones de transporte público, como trenes y autobuses. La red SkyTrain cuenta con la estación Stadium–Chinatown, situada a solo dos minutos del recinto, mientras que la línea Canada Line llega hasta la estación Yaletown–Roundhouse.

    Los autobuses 17, 19 y N8 también dejan a menos de cinco minutos a pie.

    Cómo llegar al BC Place en coche

    En coche, entra al centro por el puente Granville, el puente Cambie, el puente Lions Gate o la calle Quebec y sigue las señales hacia BC Place y Pacific Boulevard. 

  • Visitas guiadas al BC Place

    El BC Place ofrece visitas guiadas todo el año. Las entradas se compran en la web de Viator. Las visitas son diarias de 10:00 a 17:00, excepto en días de evento, cuando el acceso es limitado.

    Los visitantes disfrutan de un recorrido detrás de escena que incluye el campo, los vestuarios, la sala de prensa, las suites premium y el museo BC Sports Hall of Fame, donde se rinde homenaje a la historia y el legado de los BC Lions.

  • Sitios para comer y beber cerca del BC Place

    Hay muchas opciones gastronómicas cerca del BC Place. El Victor, en Parq Vancouver, ofrece carnes de calidad en un ambiente de azotea. Moxies, en West Georgia, es ideal para grupos que quieren reunirse de forma informal antes de un partido.

    Lupo y Vinoteca, así como Frankie’s Italian Kitchen and Bar, son buenas opciones para comer antes o después del partido.