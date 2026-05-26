La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia: 48 selecciones competirán durante un mes. Estados Unidos, Canadá y México la coorganizarán en algunos de los estadios más emblemáticos de Norteamérica.

Entre los recintos destaca el Lumen Field, hogar de los Seattle Seahawks y el Seattle Sounders FC.

Con una historia de grandes eventos, el estadio está listo para recibir a las mejores selecciones.

Ya seas un aficionado que cruza medio mundo para alentar a tu equipo o simplemente quieras conocer este icono de Seattle, GOAL te da toda la información para planificar tu visita.

LEER MÁS: Clasificación de las entradas más caras para el Mundial de 2026: comparación entre la final, los boletos de Argentina y los paquetes VIP.