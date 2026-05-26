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A general view of the Seattle Skyline Getty Images Sport

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Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Seattle: Lumen Field, calendario de partidos y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el Lumen Field para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tenemos todo lo que necesitas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la más grande de la historia: 48 selecciones competirán durante un mes. Estados Unidos, Canadá y México la coorganizarán en algunos de los estadios más emblemáticos de Norteamérica.

Reserva tus entradas parala Copa del Mundo en Seattle.

Entre los recintos destaca el Lumen Field, hogar de los Seattle Seahawks y el Seattle Sounders FC.

Con una historia de grandes eventos, el estadio está listo para recibir a las mejores selecciones.

Ya seas un aficionado que cruza medio mundo para alentar a tu equipo o simplemente quieras conocer este icono de Seattle, GOAL te da toda la información para planificar tu visita.

LEER MÁS: Clasificación de las entradas más caras para el Mundial de 2026: comparación entre la final, los boletos de Argentina y los paquetes VIP.

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    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el Lumen Field?

    El Lumen Field acogerá seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: cuatro de la fase de grupos, uno de la ronda de 32 y uno de octavos de final. 

    FechaPartidoLugarEntradas
    Lunes 15 de junioBélgica vs. Egipto (12:00 h PT)Lumen Field (Seattle)Entradas
    Viernes 19 de junioEstados Unidos vs. Australia (12:00 p. m. PT)Lumen Field (Seattle)Entradas
    Miércoles 24 de junioBosnia-Herzegovina vs. Catar (12:00 p. m. PT)Lumen Field (Seattle)Entradas
    Viernes 26 de junioEgipto vs. Irán (20:00 h PT)Lumen Field (Seattle)Entradas
    Miércoles 1 de julioOctavos de final (13:00 h PT)Lumen Field (Seattle)Entradas
    Lunes 6 de julioOctavos de final (17:00 h PT)Lumen Field (Seattle)Entradas

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo en el Lumen Field de Seattle?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Compra tus entradas parala Copa del Mundo de Seattle.

  • Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Descripción general de Lumen Field

    Capacidad68 740
    Año de inauguración2002
    EquiposSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Dirección800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Historia de Lumen Field

    El Lumen Field se inauguró en 2002 como Seahawks Stadium, hogar de los Seattle Seahawks. En 2004 se llamó Qwest Field, en 2011 CenturyLink Field y desde 2020 Lumen Field.

    Su ambiente electrizante, potenciado por el diseño del techo, lo hace famoso y desafiante para los equipos visitantes.

    A lo largo de los años ha acogido eventos destacados como la MLS Cup, la Copa Oro de la CONCACAF y la Copa América Centenario en 2016, además de ser una de las 12 sedes de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

    Además de ser la casa de equipos de la NFL y la MLS, el recinto ha recibido a grandes figuras de la música: Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weeknd, Beyoncé y otros.

  • San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025Getty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Lumen Field?

    El Lumen Field es el estadio de los Seattle Seahawks desde 2002 y del Seattle Sounders FC (MLS) desde 2009.
    EquipoLiga
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  • Arizona Diamondbacks v Seattle MarinersGetty Images Sport

    Cómo llegar al Lumen Field

    Cómo llegar al Lumen Field en transporte público 

    Se puede llegar al Lumen Field mediante varias opciones de transporte público. El tren ligero que sale de la estación del aeropuerto para en las estacionesdeInternational District y Stadium, ambas a solo cinco minutos a pie del estadio.

    Las líneas de Metro Bus 21, 101, 106, 150, 550 y 554 dejan en 4th Ave S & S Jackson St o en el SODO Busway, a menos de cinco minutos a pie del recinto.

    También hay servicios de transporte compartido y taxis, aunque sus tarifas suben los días de evento. 

    Cómo llegar al Lumen Field en coche 

    En coche, toma la salida 164A hacia Royal Brougham Way en la I-5, sigue las señales hacia Lumen Field/SODO District y gira a la izquierda en Occidental Ave S hasta el estadio.

  • Visitas guiadas al Lumen Field

    Visitas guiadas

    Lumen Field ofrece visitas guiadas para aficionados a un precio de 35 $ para adultos y 28 $ para jóvenes y personal militar. La visita incluye el campo, los vestuarios, las zonas de prensa, la cabina de retransmisión, la terraza 12 Flag Deck y vistas al estrecho de Puget y al perfil urbano. 

    Visitas privadas

    Lumen Field ofrece visitas privadas para grupos que prefieran una experiencia más personalizada. Para conocer precios y detalles, rellene el formulario de solicitud disponible en la web oficial del estadio.

  • Sitios para comer y beber cerca del Lumen Field

    Lumen Field ofrece muchas opciones gastronómicas para los visitantes. Bar Dojo, Big Walt's Kitchen, Tutta Bella, Lune y PNW Kitchen son algunos de los favoritos y sirven platos variados: pizza, ramen, tortitas, donuts, sándwiches y bocadillos.

    Si prefieres comer antes o después del evento, cerca encontrarás Jimmy’s on First, Dough Zone y Matsu, ideales para grupos que desean sentarse juntos.