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Guía de entradas para la Copa del Mundo 2026 en Boston: calendario del Gillette Stadium, partidos de grupo y todo sobre la sede

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Si planeas visitar el Gillette Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí encontrarás todo lo que necesitas.

El Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026: fase de grupos y eliminatorias.

Reserva tus entradaspara la Copa del Mundo en Boston.

A lo largo de sus 23 años, el recinto ha acogido partidos de la NFL y la MLS, encuentros internacionales de fútbol, fútbol americano universitario y conciertos de renombre.

Con 48 equipos en liza, el torneo se disputará en junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Por motivos de patrocinio, el recinto se llamará «Boston Stadium» durante la Copa. 

Tanto si planeas ver un partido como si quieres conocer el recinto, en GOAL encontrarás toda la información para que tu visita sea cómoda y inolvidable.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Gillette Stadium?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Sábado 13 de junioHaití vs. Escocia (21:00, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
    Martes 16 de junioNoruega vs. Irak (18:00, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
    Viernes 19 de junioEscocia vs. Marruecos (18:00, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
    Martes 23 de junioInglaterra vs. Ghana (16:00, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
    Viernes 26 de junioNoruega vs. Francia (15:00, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
    Lunes 29 de junioOctavos de final (16:30 h, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas
    Jueves 9 de julioCuartos de final (16:00, hora del Este)Estadio Gillette (Foxborough)Entradas

    El estadio acogerá en total siete partidos: cinco de fase de grupos, uno de ronda de 32 y este de cuartos.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Boston en el Gillette Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora, donde las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reserva tus entradaspara la Copa del Mundo de Boston.

  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Descripción general del estadio Gillette

    Capacidad65 878
    Año de inauguración2002
    EquiposNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Dirección1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Historia del Gillette Stadium

    Inaugurado en 2002 para reemplazar el antiguo Foxborough Stadium, el Gillette Stadium se convirtió en la sede de los New England Patriots y, después, del New England Revolution de la MLS. Originalmente llamado CMGI Field, adoptó su nombre actual tras la compra de los derechos de denominación por parte de Gillette.

    Desde entonces ha acogido numerosos partidos, momentos inolvidables, atletas legendarios y conciertos de artistas de renombre. En 2023 se renovó por 250 millones de dólares, convirtiéndolo en un recinto moderno. La obra más destacada es la torre de 22 pisos «The Lighthouse», que ofrece vistas de 360 grados del estadio y de Boston. 

    En 2024 recibió a Lionel Messi con el Inter de Miami y, poco después, se develó una estatua en honor a Tom Brady fuera del recinto.

    En 2026, el estadio albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Qué nuevo espectáculo nos espera?

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Gillette Stadium?

    El Gillette Stadium es la casa de los New England Patriots de la NFL y alberga una estatua de Tom Brady a la entrada en honor al legendario mariscal de campo. También acoge al New England Revolution de la MLS.

    EquipoLiga
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Cómo llegar al Gillette Stadium

    Cómo llegar al Gillette Stadium en transporte público 

    Toma el tren de cercaníasdela MBTA desde South Boston hasta Foxboro, justo al lado del estadio. El billete de ida y vuelta cuesta unos 20 dólares y se puede comprar en la app mTicket de la MBTA. 

    En coche: tome las autopistas I-95 o I-495; hay aparcamientos cercanos. 

    En coche, tome la I-95 ola I-495. Hay aparcamiento cercano, pero conviene comprar la plaza online con antelación, sobre todo en días de partido. 

  • Visitas guiadas al estadio Gillette

    Por el momento, el Gillette Stadium no ofrece visitas guiadas, ni públicas ni privadas. Sin embargo, los visitantes pueden subir a «The Lighthouse» para disfrutar de vistas panorámicas del estadio y sus alrededores, visitar el «Patriots Hall of Fame», un museo inmersivo que celebra la historia del equipo, y pasar por la tienda «Patriots ProShop» para comprar productos oficiales y vivir una experiencia única de fan.

  • Sitios para comer y beber cerca del estadio Gillette

    El Gillette Stadium está rodeado por Patriot Place, un animado centro comercial al aire libre de The Kraft Group con numerosas opciones gastronómicas y una experiencia única en el estadio. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie y otros muchos locales ofrecen de todo: pizzas, filetes, cócteles y música en directo. 

    Además, el Patriot Hall of Fame repasa la historia de los New England Patriots. 