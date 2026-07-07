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MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Nueva York: calendario del MetLife Stadium, fase de grupos, dónde alojarse, la final y más

World Cup
USA
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Si planeas visitar el MetLife Stadium, aquí tienes toda la información esencial.

El Estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium) acogerá ocho partidos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, incluido el final. 

El coliseo de East Rutherford albergará ocho encuentros, culminando con la final del 19 de julio.

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MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y más.

  • ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el MetLife Stadium de Nueva York?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaResultado final / Entradas
    Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este)450 $ - 1 800 $3-1
    Lunes 22 de junioNoruega vs. Senegal (20:00, hora del Este)250 $ - 950 $3-2
    Jueves 25 de junioEcuador vs. Alemania (16:00 ET)350 $ – 1 400 $2-1
    Sábado 27 de junioPanamá vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)500 $ – 1 950 $0-2
    Martes 30 de junioOctavos de final: Francia vs. Suecia (17:00, hora del Este)650 $ - 2 200 $3-0
    Domingo 5 de julioOctavos de final: Brasil vs. Noruega (16:00 h, hora del Este)850 $ – 2.800 $1-2
    Domingo 19 de julioFinal del Mundial (15:00 h, hora del Este)1.800 $ - 7.500 $Entradas

    El MetLife Stadium acogerá ocho partidos del Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México.

    El estadio albergará cinco encuentros de la fase de grupos, uno de la ronda de 32, uno de octavos y la final del 19 de julio de 2026.

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  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Nueva York en el MetLife Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas disponibles de primera mano han alcanzado su nivel más bajo.

    Esto es lo que debes saber:

    • Desde el 1 de abril está activa la fase de venta de última hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y constituyen la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    Descripción general del MetLife Stadium

    Capacidad:

    82 500

    Año de inauguración:

    2010

    Superficie:

    Field Turf (césped artificial)

    Equipos:

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Dirección:

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Estados Unidos

    Entradas:Entradas

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  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    Historia del MetLife Stadium

    El MetLife Stadium es uno de los estadios más grandes de Estados Unidos, con capacidad para 82 500 espectadores. Inaugurado en 2010 tras sustituir al Giants Stadium por 1 600millones de dólares, alberga a los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

    Al aire libre y construido sobre el antiguo Giants Stadium, conserva la distribución original para mantener intactas las tradiciones de los aficionados de ambos equipos.

    Su fachada puede iluminarse de distintos colores, como en el Allianz Arena de Múnich: azul para los Giants y verde para los Jets.

    Ha albergado eventos como el «Big City Classic» de 2010, la Super Bowl XLVIII de 2013 y «WrestleMania» en dos ocasiones. También ha sido sede de partidos de fútbol, entre ellos la Copa América Centenario de 2016, la Copa América de 2024 y varios amistosos de clubes y selecciones.

    Su vínculo con el fútbol se reforzó al ser elegido como una de las 12 sedes de la Copa Mundial de Clubes 2025, incluida la final, y como sede de la final del Mundial2026, además de cinco partidos de grupo y dos de eliminatoria.

    Su campo es de césped artificial, aunque se instalará uno natural para ambos torneos.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    ¿Qué equipos juegan en el MetLife Stadium?

    El MetLife Stadium es el estadio que comparten los equipos de la NFL New York Giants y New York Jets.

    Aunque no es su sede, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ha jugado allí varios partidos, incluidos encuentros contra Brasil, Argentina y México.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    Cómo llegar al MetLife Stadium

    Cómo llegar al MetLife Stadium en transporte público

    El estadio ofrece varias opciones de transporte público.

    En tren, toma la línea Meadowlands hasta la estación Meadowlands, junto al estadio.

    Los autobuses 353 de NJ Transit y 351 de Coach USA también llegan al complejo deportivo.

    Para más detalles, consulta la web de NJ Transit y usa la herramienta «Planifica tu viaje».

    Medio de transporte

    Ruta

    Tren

    Línea ferroviaria de Meadowlands

    Autobús

    NJT 353 / Coach USA 351

    Cómo llegar al MetLife Stadium en coche

    Si prefieres conducir, toma la salida 16W de la autopista de peaje de Nueva Jersey (Interstate-95).

    Si conduces, familiarízate con la ruta y considera hacerlo en horas no pico para evitar el tráfico.

    El estacionamiento suele ser pago anticipado, así que consulta la web oficial del MetLife o los servicios locales antes de salir.

    Como alternativa, existen servicios de transporte compartido como Uber, con una zona designada para recoger y dejar pasajeros.

  • Dónde alojarse cerca del MetLife Stadium

    Utiliza el mapa interactivo de abajo para buscar y reservar alojamientos cerca del MetLife Stadium.

  • Mapa del MetLife Stadium

    El MetLife Stadium está en East Rutherford, dentro del complejo deportivo Meadowlands.

    Puedes ver el MetLife Stadium en Google Maps a continuación.

  • Visitas guiadas al MetLife Stadium

    En el MetLife Stadium hay dos tipos de visitas guiadas: públicas y privadas.

    Visitas públicas

    Se ofrecen algunos fines de semana (sábados y domingos) a las 10:00, 13:00 y 16:00. Las entradas se compran a través de Ticketmaster. Los horarios pueden cambiar según el calendario de eventos.

    Visitas privadas

    Se realizan de lunes a viernes a las 10:00, 13:00 y 16:00, requieren reserva con al menos dos semanas de antelación y tienen un coste mínimo de 210 dólares.

  • Sitios para comer y beber cerca del MetLife Stadium

    MetLife Stadium ofrece numerosos puestos de comida y bebida dentro y fuera del recinto. Si tienes tiempo, también puedes visitar los restaurantes y bares de East Rutherford.

    Páginas como Tripadvisor u OpenTable te ayudan a elegir gracias a las valoraciones y reseñas de los usuarios.

    El Yard House y el Jarana, en American Dream Way, se alcanzan a pie desde el estadio, mientras que el Carnegie Diner and Café, en Plaza Drive (Secaucus), cuenta con una línea de tren directa. Si te alojas en la ciudad, quizá prefieras cenar junto al río Hudson; en ese caso, el Fleming’s Steakhouse, en Edgewater, es una buena opción.

    No olvides reservar con antelación y planificar tu ruta para llegar a tiempo al partido.