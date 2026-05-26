El Hard Rock Stadium de Miami (Florida), rebautizado como Miami Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, albergará varios partidos de la fase de grupos y eliminatoria durante el torneo de un mes.

Sede de los Miami Dolphins de la NFL, el recinto ya ha acogido la Super Bowl, WrestleMania, el Gran Premio de Miami y conciertos de renombre.

La ciudad, llena de energía desde la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami en 2023, vibrará aún más con el deporte rey. Messi, vigente campeón del mundo con Argentina, buscará defender su título y ampliar su legado.

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