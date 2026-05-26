Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Guía de entradas para el Mundial 2026 en Miami: calendario del Hard Rock Stadium, cuartos de final, final por el tercer puesto y todo lo que necesitas saber sobre la sede

World Cup
SHOPPING
Tickets

Si visitas el Hard Rock Stadium para la Copa Mundial de la FIFA 2026, tenemos todo lo que necesitas.

El Hard Rock Stadium de Miami (Florida), rebautizado como Miami Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, albergará varios partidos de la fase de grupos y eliminatoria durante el torneo de un mes.

Compra tus entradas parala Copa del Mundo de Miami.

Sede de los Miami Dolphins de la NFL, el recinto ya ha acogido la Super Bowl, WrestleMania, el Gran Premio de Miami y conciertos de renombre.

La ciudad, llena de energía desde la llegada de Lionel Messi al Inter de Miami en 2023, vibrará aún más con el deporte rey. Messi, vigente campeón del mundo con Argentina, buscará defender su título y ampliar su legado.

Tanto si viajas desde lejos como si vives en la zona, en GOAL encontrarás toda la información que necesitas para visitar el Miami Stadium.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y todo lo que necesitas saber.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el Hard Rock Stadium?

    FechaCalendarioLugarEntradas
    Lunes 15 de junioArabia Saudí vs. Uruguay (18:00, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas
    Dom 21 de junioUruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas
    Miércoles 24 de junioBrasil vs. Escocia (18:00, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas
    Sábado 27 de junioPortugal vs. Colombia (19:30, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas
    Viernes 3 de julioOctavos de final (18:00, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas
    Sábado 11 de julioCuartos de final (17:00, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas
    Sábado 18 de julioFinal de bronce (17:00, hora del Este)Hard Rock Stadium (Miami)Entradas

  • Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Miami en el Hard Rock Stadium

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles alcanzan su mínimo histórico.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de MiamiReservaentradas

  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Descripción general del Hard Rock Stadium

    Capacidad65 326
    Año de inauguración1986
    EquiposMiami Dolphins (NFL), Hurricanes de la Universidad de Miami (NCAA)
    Dirección347 Don Shula Dr, Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Historia del Hard Rock Stadium

    Inaugurado en 1987 como Joe Robbie Stadium, el recinto hoy conocido como Miami Stadium ha acogido numerosos eventos destacados: seis Super Bowls, playoffs universitarios, campeonatos BCS, partidos de la Serie Mundial, grandes conciertos y, cada año, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. También albergó WrestleMania XXVIII en 2012.

    En 2024 alberó la final de la Copa América, donde Argentina venció a Colombia en prórroga con gol de Lautaro Martínez.

    En 2025 acogió ocho partidos de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, consolidando su prestigio como sede de primer nivel para el fútbol de élite y otros grandes eventos deportivos.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Hard Rock Stadium?

    El Hard Rock Stadium es la actual sede de los Miami Dolphins de la NFL y de los Hurricanes de la Universidad de Miami en la división de baloncesto de la NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium en transporte público 

    Tome el tren Brightline hasta Aventura y, al llegar, suba al autobúsHard Rock Stadium Connect Shuttle, que sale 10 minutos después.

    También puedes viajar en Metrorail hasta Golden Glades o la estación Dr. Martin Luther King Jr. y allí tomar el Metrobús 297, que para en el estadio.

    Ambas opciones ofrecen un fácil acceso al recinto, especialmente los días de evento, y ayudan a los aficionados a evitar las molestias de conducir y aparcar.

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium en coche

    En coche, tome la NW 199th Street (Miami Gardens Drive) desde laI-95 o la Florida Turnpike y siga las señales al estadio. Adquiera su ticket de aparcamiento con antelación, pues el estadio no ofrece opciones de aparcamiento en el recinto los días de evento. 

  • Visitas guiadas al Hard Rock Stadium

    Actualmente, el Hard Rock Stadium no ofrece visitas guiadas, ni públicas ni privadas, según su web oficial. Puedes registrarte para recibir alertas cuando vuelvan las visitas en: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Lugares para comer y beber cerca del Hard Rock Stadium

    Al igual que la mayoría de los estadios modernos, el Hard Rock Stadium ofrece una gran variedad de deliciosas opciones gastronómicas. Los días de partido, los aficionados pueden disfrutar de los clásicos del estadio, como hamburguesas, barbacoa y cerveza, en los puestos de comida repartidos por todo el recinto.

    Si buscas cenar antes o después del evento con un grupo, cerca encontrarás Lorna’s Caribbean & American Grill, famoso por sus sabrosos platos.

    Otra opción popular es The Licking, propiedad del DJ Khaled, que ofrece comida casera y bebidas que gustan a locales y visitantes.

    Si tienes tiempo, explora North Miami Beach o Aventura para conocer más opciones gastronómicas.

    Reserva con antelación, sobre todo en días de partido, pues los restaurantes cercanos se llenan rápido.