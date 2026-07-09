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Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Miami: calendario del Hard Rock Stadium, cuartos de final, final de tercer lugar, entradas de última hora y más

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Si planeas visitar el Hard Rock Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, estamos listos para ayudarte.

El Hard Rock Stadium de Miami es uno de los epicentros más animados de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. 

El coliseo de Miami Gardens albergará siete encuentros, incluidos los cuartos de final del sábado 11 de julio y el partido por el tercer puesto el sábado 18. 

Con el torneo en su recta final, miles de aficionados han llenado el sur de Florida, tiñendo desde South Beach hasta las puertas del estadio de color y alegría.

Reserva tus entradas parala Copa del Mundo de Miami.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y más.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Hard Rock Stadium?

    FechaCalendarioResultado final / Entradas
    Domingo 21 de junioUruguay vs. Cabo Verde (18:00, hora del Este)2-2
    Miércoles 24 de junioBrasil vs. Escocia (18:00, hora del Este)0-3
    Sábado 27 de junioPortugal vs. Colombia (19:30, hora del Este)0-0
    Viernes 3 de julioOctavos de final: Argentina vs. Cabo Verde (18:00 ET)3-2
    Sábado 11 de julioCuartos de final: Noruega vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)Entradas
    Sábado 18 de julioFinal por el bronce: Francia/Marruecos/España/Bélgica vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza (17:00 h, hora del Este)Entradas

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  • Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Miami en el Hard Rock Stadium

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas disponibles de primera mano han alcanzado su mínimo histórico.

    Esto es lo que debes saber:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es un sorteo, las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Descripción general del Hard Rock Stadium

    Capacidad65 326
    Año de inauguración1986
    EquiposMiami Dolphins (NFL), Hurricanes de la Universidad de Miami (NCAA)
    Dirección347 Don Shula Dr, Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, EE. UU.
    EntradasEntradas

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  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Historia del Hard Rock Stadium

    Inaugurado en 1987 como Joe Robbie Stadium, hoy Miami Stadium ha acogido seis Super Bowls, playoffs universitarios, campeonatos de la BCS, Serie Mundial, grandes conciertos, el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y WrestleMania XXVIII en 2012.

    En 2024 acogió la final de la Copa América, donde Argentina venció a Colombia en la prórroga con gol de Lautaro Martínez.

    En 2025 fue una de las 12 sedes de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y acogió ocho partidos. Estos eventos refuerzan su reputación como destino mundial para el fútbol de élite y los grandes eventos deportivos.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Hard Rock Stadium?

    El Hard Rock Stadium es la sede de los Miami Dolphins de la NFL y de los Hurricanes de la Universidad de Miami, que compiten en la división de baloncesto de la NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium en transporte público 

    Toma el tren Brightline hasta la estación Aventura y, al llegar, sube al autobúsHard Rock Stadium Connect Shuttle, que sale unos 10 minutos después.

    También puedes viajar en Metrorail hasta Golden Glades o la estación Dr. Martin Luther King Jr. y transferirte a la línea 297 de Metrobus, que llega al estadio.

    Ambas opciones ofrecen un fácil acceso al recinto, especialmente los días de evento, y ayudan a los aficionados a evitar las molestias de conducir y aparcar.

    Cómo llegar al Hard Rock Stadium en coche

    En coche, toma la NW 199th Street (Miami Gardens Drive) desde laI-95 o la Florida Turnpike y sigue las señales al estadio. Compra tu ticket de aparcamiento con antelación, pues el estadio no ofrece aparcamiento en sus instalaciones los días de evento. 

  • Visitas guiadas al Hard Rock Stadium

    Actualmente, el Hard Rock Stadium no ofrece visitas guiadas, ni públicas ni privadas, según indica su página web oficial. Puedes registrarte para recibir notificaciones cuando se reanuden las visitas en: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Sitios para comer y beber cerca del Hard Rock Stadium

    Al igual que la mayoría de los estadios modernos, el Hard Rock Stadium ofrece una gran variedad de apetecibles opciones gastronómicas y de bebidas. Los días de partido, los aficionados pueden disfrutar de los clásicos del estadio, como hamburguesas, barbacoa y cerveza, en los puestos de comida repartidos por todo el vestíbulo.

    Si buscas dónde comer antes o después del partido con un grupo, cerca encontrarás Lorna’s Caribbean & American Grill, famosa por sus sabrosos platos.

    Otra opción popular es The Licking, del que es copropietario DJ Khaled, que sirve una amplia variedad de comida casera y bebidas que triunfan tanto entre los locales como entre los visitantes.

    Si tienes tiempo, explora North Miami Beach o Aventura para ampliar tus opciones.

    Reserva con antelación, especialmente en días de evento, pues los restaurantes se llenan rápido.