Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

Traducido por

Guía de entradas para el Mundial 2026 en Guadalajara: calendario del Estadio Akron y todo lo que necesitas saber sobre la sede

World Cup
SHOPPING
Tickets

Si planeas visitar el Estadio Akron para la Copa Mundial de la FIFA 2026, aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El Estadio Akron, en Guadalajara, es una joya de la ingeniería y sede del CD Guadalajara, conocido como las Chivas.

Reserva tus entradas parala Copa del Mundo en Guadalajara.

Será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la mayor edición hasta la fecha, con 48 equipos compitiendo durante un mes. 

Actualmente se renueva y estará listo con nueva iluminación, mejor audio, pantallas optimizadas y césped renovado.

Si planeas visitarlo durante la Copa del Mundo, esta guía es para ti. En GOAL encontrarás toda la información que necesitas antes de entrar a este impresionante recinto.

MÁS INFORMACIÓN: Clasificación de las entradas más caras para el Mundial de 2026: comparación de entradas para la final del Mundial, entradas para Argentina y paquetes VIP.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Akron?

    El Estadio Akron albergará cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido uno de México. 

    FechaPartidoLugarEntradas
    Jueves 11 de junioRepública de Corea vs. Chequia (20:00 h, hora central)Estadio Akron (Guadalajara)Entradas
    Jueves 18 de junioMéxico vs. República de Corea (19:00 h, hora central)Estadio Akron (Guadalajara)Entradas
    Martes 23 de junioColombia vs. República Democrática del Congo (20:00 h, hora central)Estadio Akron (Guadalajara)Entradas
    Viernes 26 de junioUruguay vs. España (18:00 h, hora central)Estadio Akron (Guadalajara)Entradas

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Guadalajara en el Estadio Akron?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que apenas quedan entradas directas.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

    Reservaentradas parala Copa del Mundo de Guadalajara.

  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Descripción general del Estadio Banorte

    Capacidad49 813
    Año de inauguración2010
    Inquilino(s):CD Guadalajara
    DirecciónCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., México
    EntradasEntradas
  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Historia del Estadio Akron

    Inaugurado en 2010, el Estadio Akron es la casa del CD Guadalajara en la Liga MX. Antes llamado Estadio Omnilife, acogió partidos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011, ganada por México, y varias finales de la Copa MX.

    En 2016 se llamó brevemente Estadio Chivas, hasta que Akron adquirió los derechos de nombre en 2017.

    En 2026 albergará por primera vez cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, incluido uno de México.

  • America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el Estadio Akron?

    El Estadio Akron reemplazó al Estadio Jalisco como sede de Chivas en 2010.
    EquipoLiga
    CD GuadalajaraLiga MX
  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Cómo llegar al Estadio Akron

    Cómo llegar al Estadio Akron en transporte público 

    Las líneas de autobús A12, T02, T01 y C109 tienen paradas cercanas.

    También puedes tomar el BRT Mi Macro Periférico y bajarte en la estación Estadio Chivas, a pocos pasos del recinto.

    En coche: 

    Desde el centro de Guadalajara toma Av. Vallarta (Autopista 15D), sigue hacia Zapopan/Nogales y luego Av. del Bosque hasta el estadio.

    Desde el aeropuerto toma la carretera Guadalajara–Chapala, incorpora al Periférico Manuel Gómez Morín y sigue las señales al estadio.

  • Visitas guiadas al Estadio Akron

    Reserva en la web oficial del Estadio Akron una visita guiada de 90 minutos para conocer los vestuarios, la sala de prensa, el túnel de jugadores y el museo Palco del Campeonismo, con objetos históricos de las Chivas.

    El recorrido de 90 minutos incluye vestuarios, sala de prensa, túnel de jugadores y el Palco del Campeonismo, museo con objetos históricos del CD Guadalajara.

    Las visitas se realizan todo el año, aunque el horario varía cuando hay eventos.

  • Sitios para comer y beber cerca del Estadio Akron

    Dentro del Estadio Akron hay puestos y vendedores que ofrecen aperitivos y bebidas, aunque a precios más altos. Fuera, vendedores ambulantes venden tacos, tortas y otros antojitos mexicanos.

    Quienes prefieran sentarse a comer pueden visitar los restaurantes de Zapopan, especialmente en Av. Vallarta y otras calles cercanas.