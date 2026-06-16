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Guía de entradas para el Mundial 2026 en Dallas: reserva tus boletos, calendario del AT&T Stadium, precios y más

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Si planeas visitar el AT&T Stadium para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, aquí encontrarás todo lo que necesitas.

El AT&T Stadium es uno de los 12 recintos de primer nivel seleccionados para acoger la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la mayor edición del torneo hasta la fecha, en la que 48 selecciones competirán por el máximo galardón del fútbol.

Con experiencia en grandes eventos como el NBA All-Star Game, WrestleMania, partidos de la NFL y encuentros de fútbol de primer nivel, el recinto está listo para recibir a las mejores selecciones del mundo.

Consigue tus entradas parala Copa del Mundo en Dallas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: fechas de venta, precios y dinámica.

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en el AT&T Stadium?

    FechaPartidoPrecio medio de reventaEntradas
    Miércoles, 17 de junioInglaterra vs. Croacia (15:00 h, hora central)400 $ - 1 800 $Entradas
    Lunes 22 de junioArgentina vs. Austria (12:00 h, hora central)450 $ - 2100 $Entradas
    Jueves 25 de junioJapón vs. Suecia (18:00 h, hora central)200 $ - 850 $Entradas
    Sábado 27 de junioJordania vs. Argentina (21:00 h, hora central)450 $ - 2.000 $Entradas
    Martes 30 de junioOctavos de final (12:00 h, hora central)450 $ - 1 800 $Entradas
    Viernes 3 de julioRonda de 32 (13:00, hora central)450 $ - 1 800 $Entradas
    Lunes 6 de julioOctavos de final (14:00 h, hora central)650–2.500 $Entradas
    Martes 14 de julioSemifinales (14:00 h, hora central)1.200 $ - 4.800 $Entradas

    El Lumen Field acogerá nueve partidos: cinco de fase de grupos, dos de ronda de 32, uno de octavos y esta semifinal.

  • ¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Dallas en el AT&T Stadium?

    Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

    Se tramitaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que ahora hay menos entradas disponibles que nunca.

    Lo esencial:

    • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
    • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
    • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

    Reserva entradas para la Copa del Mundo de DallasReservaentradas

  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Descripción general del estadio AT&T

    Capacidad80 000
    Año de inauguración2009
    Equipo(s)Dallas Cowboys (NFL)
    Dirección1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, EE. UU.
    EntradasEntradas
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Historia del estadio AT&T

    El AT&T Stadium, finalizado en 2009, es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Inaugurado como Cowboys Stadium, cambió de nombre en 2013. Con capacidad para 80 000 espectadores, es uno de los estadios más grandes y emblemáticos de EE. UU.

    Además de la NFL, ha acogido WrestleMania en dos ocasiones y la Super Bowl de 2010.

    Además, se ha consolidado como sede futbolística al albergar la Copa América 2024, la Copa Oro de la CONCACAF y, más recientemente, el Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

    En el Mundial de la FIFA 2026 albergará nueve partidos: cinco de fase de grupos y cuatro eliminatorios.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    ¿Qué equipos juegan en el AT&T Stadium?

    Desde su inauguración en 2009, el AT&T Stadium es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. 
    EquipoLiga
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Cómo llegar al estadio AT&T

    Cómo llegar al AT&T Stadium en transporte público 

    Por desgracia, no hay ninguna línea de transporte público que lleve directamente al estadio AT&T. El Trinity Metro y los tranvías son opciones cómodas, pero no funcionan los días de partido, lo que dificulta el desplazamiento hasta el recinto. Los aficionados visitantes suelen tener que recurrir a autobuses lanzadera o taxis compartidos para llegar al estadio. Sin embargo, durante la Copa del Mundo del año que viene, se prevé que haya autobuses especiales para ayudar a descongestionar el tráfico y reducir los atascos.

    Cómo llegar al estadio AT&T en coche 

    Tome la salida 28 hacia Ballpark Way o Collins Street desde la I-30 y siga las señales hacia AT&T Way o Randol Mill Road hasta los aparcamientos del estadio.

    El estadio cuenta con más de 12 000 plazas de aparcamiento, y los estacionamientos abren cinco horas antes decada evento.

  • Visitas guiadas al estadio AT&T

    El AT&T Stadium ofrece tres visitas guiadas distintas, cada una con experiencias propias. 

    Visita autoguiada

    La visita autoguiada, gestionada por SeatGeek, permite acceder al campo, los vestuarios de los Cowboys y las animadoras, el Miller Lite Club y la sala de prensa.

    Visita VIP

    La VIP, guiada por un experto, añade la tribuna de prensa y los palcos privados.

    Visita «Rally Day»

    Imprescindible para los seguidores más fieles de los Dallas Cowboys, este recorrido muestra el ambiente y la energía del día previo al partido. Incluye acceso exclusivo a vestuarios, campo y otras zonas clave para vivir la experiencia del equipo.

  • Sitios para comer y beber cerca del estadio AT&T

    Texas Live!, junto al estadio AT&T, es un gran complejo de ocio con muchas opciones para comer. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza y PBR Texas son ideales para relajarse antes o después del partido.

    Si tienes más tiempo, visita el Urban Union District, donde Cartel Taco Bar y Tipsy Oak ofrecen cocina de calidad en un ambiente relajado.