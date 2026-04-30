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Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«¡Guerra de césped!» - El Arsenal pidió a la UEFA, justo antes del partido contra el Atlético de Madrid, que supervisara el estado del campo tras sospechar de las «artimañas» de Diego Simeone

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D. Simeone
Atlético Madrid vs Arsenal
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Según se informa, el Arsenal presentó una solicitud de última hora a la UEFA pocas horas antes de su semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Los Gunners temían que el equipo español usara «trucos sucios» para afectar su juego en el Estadio Metropolitano.

  • Los Gunners piden la intervención de la UEFA

    El Arsenal solicitó a la UEFA una inspección oficial del terreno apenas horas antes de su partido europeo en Madrid. La medida refleja la desconfianza y la meticulosa preparación ante el equipo de Diego Simeone, conocido por aprovechar cualquier ventaja.

    Según el periodista Guillem Balagué, el club londinense se mostró descontento con el estado del terreno durante el reconocimiento previo y, sospechando que la altura del césped no cumplía la normativa, pidió a la UEFA que lo midiera.

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  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Simeone, acusado de «trucos sucios»

    «Hace una hora pasó algo con el césped», contó Balague en la previa de CBS Sports. «El personal del Arsenal llegó y dijo: "Está muy alto, no nos gusta". Pidieron a la UEFA que lo midiera, sospechando de Simeone».

    Las sospechas no eran infundadas, pues el Atlético ya ha enfrentado acusaciones similares en la Liga de Campeones. Balague añadió: «Tras medirla, la UEFA confirmó que el césped tenía 26 milímetros; el límite es 30. Era la misma altura que contra el Barcelona».

  • El Barcelona y el Tottenham ya habían sufrido derrotas

    El Arsenal no es el primer club que se queja del estado del césped del Metropolitano. Al inicio de la competición, Hansi Flick habló con el delegado de la UEFA durante la visita del Barcelona, que creía que la longitud del césped se había cortado a propósito para ralentizar su juego de pases.

    El Tottenham Hotspur vivió una situación parecida y su entorno apuntó que el campo se había regado en exceso para ralentizar el juego. Pese a estas quejas, el Atlético las ha rechazado, alegando que el césped se mantiene en óptimas condiciones según el clima de la capital española.

  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    El partido termina en empate

    La «guerra del césped» previa al partido anticipó un duelo físico que acabó 1-1 en la ida. Viktor Gyokeres abrió el marcador de penalti, y Julián Álvarez igualó también desde los once metros en la segunda parte.

    Los Gunners quizá creyeron que el estado del campo benefició al equipo de Simeone, pero se marchan de Madrid con la eliminatoria abierta. La vuelta en el Emirates tendrá una superficie más rápida, lo que Arteta confía en que favorezca su estilo y les acerque a la final.

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