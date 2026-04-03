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Hussein Hamdy

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Guardiola: Rodri no rechazaría la oportunidad de fichar por el Real Madrid

P. Guardiola
Rodri
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Pep pone una condición para la marcha del astro español

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha confirmado su deseo de que el centrocampista Rodri siga en el equipo, aunque ha señalado al mismo tiempo que cualquier jugador que no se sienta a gusto tiene derecho a abandonar el club.

Según la BBC, Rodri, exjugador del Atlético de Madrid, declaró durante el parón internacional que se plantearía fichar por el Real Madrid, su rival, ya que, en su opinión, «no se puede rechazar a los mejores clubes del mundo».

El capitán de la selección española, de 29 años, se prepara para afrontar el último año de su contrato actual el próximo verano, tras haber disputado 293 partidos con la camiseta de los «Citizens» desde su llegada en 2019.

  • Una oportunidad que no hay que dejar pasar

    Guardiola declaró: «No hay ningún jugador que rechace la oportunidad de jugar en el Real Madrid. Mi deseo siempre ha sido que Rodri permanezca el mayor tiempo posible en este club, porque es un jugador increíble y de gran calidad, pero cada uno es dueño de su propia vida».

    El Manchester City no consiguió ningún título importante por primera vez en ocho años durante la pasada temporada, en la que Rodri se perdió la mayor parte de los partidos por una lesión de rodilla, tras haber ganado el Balón de Oro de 2024.

    El astro español ha disputado 28 partidos en todas las competiciones durante la presente temporada, a pesar de sus largas ausencias por una lesión en los tendones de la rodilla, y contribuyó a la conquista de la Carabao Cup frente al Arsenal en Wembley.

    A lo largo de su carrera con el Manchester City, Rodri ha ganado cuatro títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, una FA Cup y tres Copas de la Liga.

    Lee también: Guardiola: «Salah es uno de los grandes... y se merece una gran despedida».

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  • Su Excelencia Rodri

    Guardiola explicó que Rodri ha demostrado con el tiempo «lo vinculado y cercano» que está al club, y calificó su contribución de «enorme».

    El entrenador español reiteró que no se interpondría «en absoluto» en el camino del centrocampista si este quisiera marcharse, y afirmó: «El interés del club está por encima de todo... Si hay un jugador que no está contento, debe irse, y nosotros seguiremos igual si todos están contentos, y creo que Rodri está contento».

    Guardiola añadió: «Si Rodri no está contento, solo tiene que llamar a la puerta del director deportivo y aceptar una oferta acorde con su increíble calidad; después de eso, ya no pertenecerá al club, sino solo a sí mismo».

    Pep concluyó: «Sé lo que quiere el club; me han dicho lo que quieren de Rodri, y es que se quede, se quede y se quede. Siempre he tenido una sensación positiva al respecto, pero al final no sé lo que puede pasar».

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