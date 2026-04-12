Pep Guardiola, técnico del Manchester City, celebró la victoria 3-0 sobre el Chelsea en Stamford Bridge, en la 32.ª jornada de la Premier League.

Con este triunfo, el City suma 64 puntos en 31 jornadas y se sitúa a 6 del líder, el Arsenal, que tiene 70 en 32 partidos, por lo que la lucha por la Premier sigue abierta.

El Chelsea, dirigido por Liam Rossiner, se queda con 48 puntos en el sexto lugar tras 32 jornadas y mantiene su irregularidad.

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