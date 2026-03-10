Guardiola: «¿Cómo frenar a Vinicius? Nos subimos a la moto y corremos»

Uno de los grandes partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones es sin duda el doble enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City: el partido de ida se jugará el miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu y la vuelta está prevista en el Ethiad Stadium una semana después, el martes 17. En vísperas del primer partido, el entrenador de los Citizens, Pep Guardiola, bromeó —pero no demasiado— con quien le preguntó cómo se puede frenar a Vinicius Junior: «Antes teníamos a Walker, ahora tenemos la moto e intentamos correr», dijo el español en rueda de prensa.«Vinicius es una amenaza constante, tendremos que mantenernos compactos y retroceder; cuando intentas controlarlo, siempre hay jugadas difíciles de prever».
GUARDIOLA COMENTA LA AUSENCIA DE MBAPPE
Pep Guardiola ha ganado siete veces en el Bernabéu, la última esta temporada durante la fase de grupos de la Champions League. Esta vez, a diferencia de aquel partido, los merengues no contarán con Kylian Mbappé, lesionado. Pero para el entrenador del Manchester City eso cambia poco: «¿De verdad crees que mi opinión es importante?», continúa el técnico durante la rueda de prensa previa al partido. «De todos modos, por la información que tengo, parece que no ha entrenado solo. Eso también pasa en nuestro club...».
REAL MADRID-MANCHESTER CITY, LAS PROBABLES FORMACIONES
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Camavnga; Arda Guler; Gonzalo García, Vinicius Jr. Entrenador: Arbeloa.
MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Nico González; Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo; Marmoush. Entrenador: Guardiola.