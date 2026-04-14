Momento de susto para el FC Bayern y la selección alemana: la capitana Giulia Gwinn tuvo que ser sustituida a los 35 minutos tras una dura entrada en el partido de clasificación para el Mundial contra Austria, que acabó 5-1 (1-0).
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Gritó de dolor al instante: preocupa la estrella del Bayern Giulia Gwinn tras la victoria alemana ante Austria
Gwinn fue a por un rebote y Melanie Brunnthaler la derribó de forma desafortunada pero contundente a toda velocidad (28’). En el choque, Gwinn cayó sobre el césped con el hombro, sin frenar, y gritó inmediatamente de dolor. Brunnthaler vio la tarjeta amarilla tras la entrada.
Tras recibir atención médica, regresó al campo, pero pocos minutos después el seleccionador Christian Wück decidió reemplazarla.
Pudo mover hombro y brazo sin aparente dolor, así que deseó seguir, pero Wück, por precaución, la reemplazó por Carlotta Wamser. Gwinn se marchó al vestuario para someterse a más pruebas y descartar una luxación acromioclavicular o lesión en la clavícula.
«Aún no lo sé, la hemos sustituido por motivos de seguridad. Se le realizarán más pruebas y espero que no sea nada grave», explicó Wück en la ZDF tras el partido.
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La baja de Gwinn sería devastadora para el FC Bayern de cara a las semanas decisivas
Una baja prolongada de Gwinn llegaría en el peor momento para el Bayern. El equipo sigue vivo en tres frentes: ya campeón de la Bundesliga, en semifinales de Champions frente al Barcelona y en la final de Copa del 14 de mayo contra el Wolfsburgo.
A lo largo de su carrera, Gwinn ha sufrido varias lesiones graves: se ha roto dos veces el ligamento cruzado. En la Eurocopa del verano pasado, su participación terminó tras el primer partido por una lesión en el ligamento medial de la rodilla.
Sin su capitana, Alemania superó una fase de grupos irregular, venció a Francia en cuartos y cayó en semifinales ante España por un gol de Aitana Bonmatí en la prórroga.
Alemania apenas le da opciones a Austria
A pesar de la lesión de Gwinn, Alemania venció a Austria en Núremberg con goles de Anyomi (17’), Endemann (52’), Puntigam en propia puerta (68’), Brand (76’) y Schüller (83’). D’Angelo (77’) marcó el tanto austriaco.
Nicole Anyomi (17'), Vivien Endemann (52'), Sarah Puntigam en propia puerta (68'), Jule Brand (76') y la suplente Lea Schüller (83') marcaron ante 24 237 aficionados; Chiara D'Angelo (77') recortó distancias. Alemania lidera el Grupo A4 rumbo a la Copa América 2027 y el sábado (18:00 h) visitará a Austria en Ried.
Wück mantuvo en el Max-Morlock el once que venció 4-0 a Noruega en marzo; solo entró Linda Dallmann por Carlotta Wamser en el centro del campo, con Brand en la derecha.
Tras la despedida de la campeona olímpica Sara Däbritz, retirada en octubre tras 111 partidos, el equipo alemán buscó espacios ante la defensa de cinco de Austria. Anyomi (10’) y Sjoeke Nüsken (11’) fallaron las primeras ocasiones.
Como no llegaba por juego abierto, ayudó una jugada a balón parado: córner de Brand, doble parada de la portera Mariella El Sherif ante Knaak y Minge, y Anyomi empujó el balón a la red en su 33.º partido, su cuarto gol con la selección.
Alemania mantuvo el control pese a la salida de Gwinn, y Kett (37'), Anyomi (41') y Brand (42') fallaron el segundo. Sin embargo, llegó rápido tras el descanso: tras una asistencia de Brand, Endemann solo tuvo que empujarla. Brand también participó en el tercero con un córner, antes de que la delantera del OL Lyonnes marcara ella misma.
Tras el tanto del honor de D'Angelo para Austria, Schüller respondió de inmediato con un remate certero justo después de ingresar.