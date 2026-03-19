El presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, ha hablado en rueda de prensa con motivo del consejo federal celebrado hoy en la sede de la Federación.
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Gravina: «Las especulaciones sobre el Open VAR son inoportunas. ¿Tonali? Hay preocupación, pero es moderada»
EL CONSEJO FEDERAL
«La reunión de hoy ha sido muy importante. He querido analizar con mucho detenimiento las tensiones internas de la AIA y algunas tensiones que estaban generando ciertos comentarios. Estamos a la espera del recurso, que aún no se nos ha notificado, relativo a la inhabilitación del presidente de la AIA, confirmada el 23 de febrero».
LA CRÍTICA A OPEN VAR
«La otra cuestión crítica ha sido el Open VAR, que está dando pie a algunas especulaciones inoportunas. Algunos comentarios han desviado el objetivo del proyecto, que se inspiraba en la máxima transparencia y podía ser una herramienta de formación e información. Lamentablemente, ha dado lugar a manipulaciones; hemos condenado la violencia contra los árbitros y reiterado las medidas adoptadas por la federación desde 2019 para endurecer las sanciones».
SOBRE TONALI
«No estoy preocupado, al contrario, estoy muy tranquilo. Estoy en estrecho contacto con Gattuso, a quien vuelvo a dar las gracias por el extraordinario trabajo que está realizando estos meses. Está haciendo un trabajo encomiable. Anoche hablé con Sandro, junto con el entrenador Gattuso y el doctor De Carli, y se le veía más tranquilo que cuando salió. Hay cierta preocupación, pero es moderada. Esta mañana, los análisis han dado bastante tranquilidad; hay que recuperarlo con todos los medios a nuestra disposición y a la del Newcastle».
SOBRE LA CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL
«En 2021 hablé de una selección normal que podía llegar a ser especial si todos hubiéramos hecho sentir la importancia de la camiseta azul y el orgullo de llevarla puesta. No quiero ofender a nadie y, desde luego, no quiero restar importancia al nivel técnico del equipo, pero en comparación con algunas potencias podemos decir que éramos un equipo normal. Tenemos que salir de estos momentos de desánimo general; todos debemos saber que el impulso del país debe llevar a estos chicos a Estados Unidos, aunque sea a nado si es necesario».