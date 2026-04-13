«Gran tensión»: Dembélé reaviva las esperanzas de Arabia Saudí y Guardiola con el escenario del Dortmund y el Barcelona

En las últimas horas ha crecido la polémica sobre el futuro del francés Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, tras varios informes que confirman un conflicto entre ambas partes sobre las condiciones del nuevo contrato.

Su situación no se parece a otras renovaciones: aunque su contrato dura hasta 2028 y es el mejor pagado de Francia, con unos 1,5 millones de euros al mes, su futuro sigue incierto.

En diciembre rechazó una propuesta y pidió más salario.

Desde entonces, el ganador del Balón de Oro 2025 se mantiene en una situación inestable, a pesar de afirmar: «No hay motivo que me impida renovar con el PSG».