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Abobakr El Mokadem

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«Gran tensión»: Dembélé reaviva las esperanzas de Arabia Saudí y Guardiola con el escenario del Dortmund y el Barcelona

FEATURES
O. Dembele
Ligue 1
Premier League
1ª División
Barcelona
Manchester City
Paris Saint-Germain
Francia
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Arabia Saudita
España

Gran incertidumbre sobre el futuro de la estrella francesa

 En las últimas horas ha crecido la polémica sobre el futuro del francés Ousmane Dembélé, estrella del París Saint-Germain, tras varios informes que confirman un conflicto entre ambas partes sobre las condiciones del nuevo contrato.

Su situación no se parece a otras renovaciones: aunque su contrato dura hasta 2028 y es el mejor pagado de Francia, con unos 1,5 millones de euros al mes, su futuro sigue incierto.

 En diciembre rechazó una propuesta y pidió más salario.

 Desde entonces, el ganador del Balón de Oro 2025 se mantiene en una situación inestable, a pesar de afirmar: «No hay motivo que me impida renovar con el PSG».

  • Ousmane DembeleGetty Images

    El giro de París hacia Dembélé

     Según «L'Équipe», el París Saint-Germain, dirigido por Nasser Al-Khelaifi, no ve prioritaria la renovación del contrato de la estrella francesa y prefiere centrarse en jóvenes como Sini Mayolo y Bradley Barcola.

    La postura del club se mantiene pese al Balón de Oro de Dembélé, quien sufrió lesiones en la primera parte de la temporada.

    El presidente Nasser Al-Khelaifi confirmó el tope salarial y afirmó que «lo más importante es el interés del equipo y del club», frase interpretada como un aviso al jugador.

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  • Plan saudí para fichar a Dembélé

    La tensión entre el París Saint-Germain y Ousmane Dembélé favorece a Arabia Saudí, que quiere fichar al astro francés al final de esta temporada.

    En enero, «Sky Sports» informó que la Liga Saudí ya consultó sobre la posibilidad de ficharlo, como parte de su plan para atraer a la élite del fútbol.

    Para convencer al internacional francés se prepara una oferta económica importante, que se presentaría tras su participación en el Mundial del próximo verano.

  • بيب جوارديولاGetty Images Sport

    Guardiola y el sueño de fichar a Dembélé

     Pep Guardiola, técnico del Manchester City, admira a Ousmane Dembélé y ya intentó ficharlo cuando dirigía al Bayern Múnich.

    Los rumores sobre su fichaje por el Manchester City persisten, y el diario Sport informa que Moussa Sissoko, agente del jugador, se reunió con Hugo Viana, director deportivo del club inglés.

    Esta reunión, habitual entre agentes y clubes, ha avivado los rumores sobre el futuro del internacional francés.

    El City tiene la capacidad financiera y el proyecto deportivo liderado por Guardiola para convencer al francés.

  • عثمان ديمبلي

    Dembélé se rebela antes de su traspaso

    Dembélé solía provocar crisis antes de dejar sus equipos. En verano de 2017, faltó a los entrenamientos y rechazó reunirse con la directiva del Borussia Dortmund para forzar su traspaso al Barcelona, operación que acabó batiendo récords.

    Repitió la misma conducta en el Barcelona, donde buscó marcharse y entró en conflicto con la directiva.

    Tras múltiples lesiones y falta de disciplina, el Barça lo vendió al PSG en 2023 por 60 millones de euros.

    Ahora, con su tensa relación con el PSG, ¿se marchará a Arabia Saudí o a Inglaterra el próximo verano?

    (Leer también)... «El misterio de la baja continúa»... Único ausente en la convocatoria del París Saint-Germain para el partido contra el Liverpool.