Gran sorpresa en la Liga de Campeones: «La apisonadora amarilla» sigue causando estragos en Europa

En su campo de césped artificial, el Bodö/Glimt volvió a demostrar una vez más su increíble fortaleza y ahora tiene muchas posibilidades de pasar a cuartos de final. «Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero el resultado es fantástico», afirmó el exjugador del Frankfurt Jens Petter Hauge: «Va a ser una semana emocionante».

La decisión se tomará el próximo martes en Lisboa.