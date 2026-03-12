Los medios de comunicación del país escandinavo celebraron la victoria por 3-0 (2-0) del equipo del entrenador Kjetil Knudsen en el partido de ida de los octavos de final contra el Sporting de Lisboa.
Gran sorpresa en la Liga de Campeones: «La apisonadora amarilla» sigue causando estragos en Europa
«El Bodö/Glimt convirtió al Sporting en bacalao en Aspmyra el miércoles por la noche», escribió TV2 en alusión al plato nacional portugués: «El rodillo amarillo tuvo el control total durante la mayor parte del partido y creó ocasiones sin parar».
Bodö/Glimt, un equipo dominante en casa
En su campo de césped artificial, el Bodö/Glimt volvió a demostrar una vez más su increíble fortaleza y ahora tiene muchas posibilidades de pasar a cuartos de final. «Todavía nos queda un largo camino por recorrer, pero el resultado es fantástico», afirmó el exjugador del Frankfurt Jens Petter Hauge: «Va a ser una semana emocionante».
La decisión se tomará el próximo martes en Lisboa.
