Gran punto débil del FC Barcelona: ¿aprovechará Hansi Flick la oportunidad en la Bundesliga?

No es la primera vez que se habla del lateral izquierdo en el líder de la liga española. Aunque Grimaldo tiene contrato con el Werkself hasta 2027, al parecer su contrato incluye una cláusula de rescisión que solo es válida para clubes españoles. Según esta, podría regresar a su país natal por unos 20 millones de euros, mientras que el FC Bayern de Múnich, que también se considera interesado, probablemente tendría que pagar más.

Según el último informe, el Barça ve una necesidad urgente de reforzar el lateral izquierdo. Alejandro Balde se enfrenta una y otra vez a problemas de lesiones y Joao Cancelo, su sustituto en los últimos partidos, no siempre ha convencido del todo.

Aunque Cancelo era la opción preferida del entrenador Hansi Flick en invierno, solo está cedido por el Al-Hilal. Su futuro a largo plazo es incierto.