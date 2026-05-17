El sábado, en el minuto 71 del partido contra el Brighton & Hove Albion, el centrocampista chocó con su rival Carlos Baleba y sufrió una grave lesión en la pierna.
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¡Gran preocupación! Una grave lesión amenaza con dejar fuera del Mundial a una estrella de la DFB
Las imágenes de televisión mostraron el pie de Stach cubierto de sangre y una posible lesión en la rodilla. El jugador de 27 años tuvo que ser retirado en camilla y fue reemplazado por Joel Piroe.
Al terminar el partido aún no había diagnóstico, pero la lesión podría marginarlo del Mundial con Alemania.
El seleccionador, Julian Nagelsmann, anunciará la lista el jueves.
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Stach, convocado para los últimos partidos internacionales
En marzo, para los amistosos contra Suiza y Ghana, Nagelsmann convocó al mediocampista de 27 años. Jugó solo diez minutos, pero se le ve como candidato al Mundial.
En total suma tres internacionalidades con Alemania. En el Leeds está viviendo una gran temporada: en 29 partidos de la Premier League ha participado en ocho goles (cinco tantos y tres asistencias).