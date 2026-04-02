Hay gran preocupación por Harry Kane. El delantero del FC Bayern de Múnich se lesionó el pasado martes, justo antes del partido internacional entre Inglaterra y Japón (0-1), por lo que no está claro si estará a punto a tiempo para el partido de ida contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.
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Gran preocupación en el Bayern de Múnich ante el partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid
Kane se perdió el partido contra Uruguay (1-1) el viernes 27 de marzo. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, indicó que se trataba de una medida de precaución. «Kane tuvo un pequeño problema en el entrenamiento, pero sigue formando parte de la convocatoria y será evaluado de nuevo».
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El seleccionador, de 52 años, indicó a continuación que el exdelantero del Tottenham Hotspur podría participar en el partido contra Japón. «Me alegro de que Kane haya vuelto. Al fin y al cabo, es nuestro capitán y máximo goleador», afirmó Tuchel.
Sin embargo, el máximo goleador de todos los tiempos de los Tres Leones no saltó al campo en el inicio del partido contra Japón y se quedó en el banquillo durante todo el encuentro. Morgan Rogers fue su sustituto y Marc Guehi asumió el brazalete de capitán.
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Aunque la lesión no parece grave, hay dudas sobre si Kane estará en condiciones de jugar la semana que viene contra el Bayern de Múnich. Y es que el club se enfrentará el sábado al SC Friburgo en la Bundesliga.
Tres días después, el Rekordmeister viajará a España para enfrentarse al Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El campeón alemán espera que su máximo goleador esté en el campo en el Bernabéu.
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Kane fichó por el Bayern de Múnich procedente del Tottenham en el verano de 2023 y está cuajando una temporada excepcional. El internacional, con 112 partidos a sus espaldas, ha marcado nada menos que 48 goles en 40 encuentros.