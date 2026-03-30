Gran interés por parte de la Premier League y de España: ¿perderá el BVB a uno de sus mejores jugadores de esta temporada?

Si el sucesor de Kehl, Ole Book, continuara con las negociaciones, el salario anual de Anton se ajustaría en función de su rendimiento. Podría ser el siguiente en la lista tras Felix Nmecha (2030) y Nico Schlotterbeck, cuya permanencia parece estar prácticamente asegurada. Según Sky, la firma del contrato de Schlotterbeck se producirá inmediatamente después del parón internacional.

Como consecuencia, Schlotterbeck se convertiría en el mejor pagado del Dortmund y, según se rumorea, cobraría en el futuro 14 millones de euros por temporada. Si Anton también se queda, el BVB podrá contar, por el momento, con un eje fijo en la defensa central. El tercer puesto de la línea de tres que prefiere Kovac podría ocuparlo el talentoso Luca Reggiani o Ramy Bensebaini.

Mientras tanto, Niklas Süle abandonará el club sin coste alguno, y Emre Can seguirá de baja varios meses más debido a su lesión de ligamentos cruzados. El joven Filippo Mane también estará de baja durante más tiempo. Por lo tanto, no se descarta que Book fiche a otro refuerzo para la defensa.