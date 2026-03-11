Gran golpe para las esperanzas del Wrexham en la Premier League, ya que un jugador clave se enfrenta a una importante baja por lesión

Parkinson se ha mostrado reacio a fijar una fecha concreta para el regreso de Moore, especialmente con la pausa internacional a la vuelta de la esquina. «Prefiero no decir oficialmente cuándo será porque Kieffer necesita ver cómo evoluciona en los próximos días», explicó el entrenador. Cuando se le preguntó si el delantero estaría disponible para la repesca de clasificación para el Mundial de Gales contra Bosnia y Herzegovina, Parkinson admitió: «Creo que en una o dos semanas sabremos más al respecto, pero diría que es dudosa su participación, muy dudosa».

Al detallar la naturaleza del contratiempo, Parkinson reveló que una exploración mostró un problema más complicado de lo que se temía inicialmente. Añadió: «Kieffer jugó el sábado y lo hizo bien cuando entró. Después del partido, notó un poco de tensión y pensamos que estaba bien, ya que entrenó el lunes. Le mandamos a hacerse una resonancia y hay una rotura en el tendón. No es el músculo, sino el tendón, y estas lesiones siempre son complicadas porque no hay un plazo definitivo para recuperarse».