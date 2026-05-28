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Bart DHanis

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Gran golpe: el próximo jugador del Real Madrid no ha sido convocado para el Mundial

F. Mastantuono
Argentina
World Cup
Real Madrid
Primera División

Franco Mastantuono, joven talento del Real Madrid, se queda fuera del Mundial, según Diario AS y TyC Sports. Aunque ya se había unido a la selección argentina, Lionel Scaloni le comunicó que integra la lista de reservas. Anteriormente, tampoco fueron convocados sus compañeros Eduardo Camavinga y Dean Huijsen.

  • Según AS, Mastantuono podía quedarse fuera de la lista final de Argentina para el Mundial. El delantero de 18 años se unió al entrenamiento de Messi en Buenos Aires tras una complicada temporada de debut en Madrid, con 23 partidos. A pesar de estar en óptimas condiciones físicas, su lugar en el avión rumbo a la competencia aún no estaba garantizado. Hoy figura en la lista de reservas.

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  • En la Asociación del Fútbol Argentino hay opiniones divididas sobre incorporar ya al delantero a la selección. Mastantuono permanece en la lista de suplentes junto a Emiliano Buendía, Matías Soule y Agustín Giay, a la espera de posibles bajas por lesión.

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