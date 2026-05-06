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FC Bayern FrauenIMAGO / Eibner

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Gran cambio tras la derrota ante el Barça: se rompe la increíble racha de victorias del Bayern de Múnich

Bundesliga
Bayern Múnich vs TSG 1899 Hoffenheim
Bayern Múnich
TSG 1899 Hoffenheim

Las campeonas del Bayern de Múnich evitaron por poco su primera derrota en la Bundesliga tras ser eliminadas de la Liga de Campeones.

Tres días después de perder 2-4 ante el FC Barcelona en la vuelta de semifinales, el renovado equipo de José Barcala empató 1-1 con el TSG Hoffenheim (0-1 al descanso). Así se cortó la racha de 20 victorias ligueras del FCB.

  • El Bayern, con siete cambios respecto al once del Camp Nou, persiguió el marcador casi todo el partido. La defensa Magdalena Eriksson (89’) salvó un punto con un cabezazo tras centro de Klara Bühl. Antes, la delantera Selina Cerci (41’) había adelantado al TSG.

    Las muniquesas ya tienen asegurado el título de liga; en la final de la Copa DFB, el 14 de mayo, las mujeres del Bayern podrían repetir el doblete del año pasado frente al VfL Wolfsburgo.

    La derrota puede ser decisiva en la lucha por el tercer puesto, que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones. A dos jornadas del final, el Hoffenheim queda a seis puntos del Eintracht de Fráncfort.

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