Gran cambio tras la derrota ante el Barça: se rompe la increíble racha de victorias del Bayern de Múnich

El Bayern, con siete cambios respecto al once del Camp Nou, persiguió el marcador casi todo el partido. La defensa Magdalena Eriksson (89’) salvó un punto con un cabezazo tras centro de Klara Bühl. Antes, la delantera Selina Cerci (41’) había adelantado al TSG.

Las muniquesas ya tienen asegurado el título de liga; en la final de la Copa DFB, el 14 de mayo, las mujeres del Bayern podrían repetir el doblete del año pasado frente al VfL Wolfsburgo.

La derrota puede ser decisiva en la lucha por el tercer puesto, que da acceso a la fase previa de la Liga de Campeones. A dos jornadas del final, el Hoffenheim queda a seis puntos del Eintracht de Fráncfort.